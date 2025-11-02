Maltempo, il ponente ligure escluso dall’allerta: resta alta l’attenzione sul resto della Liguria per piogge e temporali

Mentre il Ponente ligure, in particolare la zona A che comprende l’Imperiese, resta fuori dall’allerta meteo, il resto della Liguria continua a fare i conti con il maltempo. L’ARPAL ha infatti prolungato l’allerta gialla per temporali e piogge diffuse su gran parte del territorio regionale, con particolare attenzione ai bacini piccoli, medi e grandi delle zone B, C ed E.

Nel dettaglio:

Zona B (Genovese centrale): allerta gialla per temporali fino alle 21 di oggi, domenica 2 novembre, per bacini piccoli e medi.

Zona C (Levante ligure): allerta gialla per temporali e piogge diffuse fino a mezzanotte, con estensione dalle 15 alle 3 di domani anche ai bacini grandi.

Zona E (Valle Scrivia, Trebbia e Aveto): allerta gialla fino alle 21 per bacini piccoli e medi, e dalle 15 alle 0:00 per i grandi bacini.

Zona D (entroterra savonese e genovese): nessuna allerta, ma permane una bassa probabilità di temporali forti.

Zona A (Ponente ligure): nessuna allerta attiva, situazione sotto controllo.

Il fronte perturbato che ha attraversato la regione ha portato precipitazioni per lo più moderate, con la punta massima registrata a Corniolo (Riomaggiore), dove si sono toccati 38,4 mm/h. Le previsioni indicano piogge diffuse e temporali forti soprattutto sul centro-levante, in particolare tra il Genovesato orientale e lo Spezzino, con un graduale esaurimento dei fenomeni in serata. ARPAL segnala inoltre venti forti da sud su zona C, con raffiche fino a 50-60 km/h, e per domani vento da nord su zona B, con intensità analoga.

La Protezione Civile invita alla prudenza, soprattutto nelle aree ancora interessate dall’allerta, e ricorda di seguire gli aggiornamenti ufficiali.