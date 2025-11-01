Cimiteri a Ventimiglia, Pd: "Situazione vergognosa, servono interventi concreti" (Foto)

"A dispetto delle dichiarazioni trionfali fatte nell’ultimo consiglio comunale dall’assessore Calimera, che assicurava una cura 'mai vista prima' per i cimiteri cittadini, la realtà parla da sola: la situazione è semplicemente vergognosa" - commenta il circolo Pd di Ventimiglia.

"Chi si reca al cimitero di Roverino, il più grande della città, trova uno spettacolo indegno: bidoni traboccanti che non vengono svuotati da giorni e un abbandono totale. Un quadro di incuria generale che offende non solo il decoro del luogo ma anche il rispetto dovuto ai nostri defunti e a chi va a visitarli" - sottolinea il circolo del Partito Democratico a Ventimiglia - "E non si tratta di un caso isolato: la stessa situazione si riscontra in tutti i cimiteri cittadini, dove sporcizia, erbacce e mancanza di manutenzione sono ormai la regola".

"Altro che 'attenzione e manutenzione costante': qui si vede solo abbandono e disinteresse" - afferma - "Inutile vantarsi a parole, servono interventi concreti e soprattutto costante manutenzione e pulizia".