Attualità | 30 ottobre 2025, 18:46

Imperia: Prefetto incontra il Presidente provinciale UNICEF per rafforzare le iniziative di tutela dei minori

L’incontro si è concluso con l’intesa di proseguire nel dialogo e nella collaborazione operativa

Questa mattina il Prefetto di Imperia ha ricevuto in Prefettura il Presidente provinciale del Fondo delle Nazioni Unite per l’Infanzia (UNICEF), Raffaele Regina.

Nel corso dell’incontro è stata ribadita la piena collaborazione tra la Prefettura e l’UNICEF, in particolare per quanto riguarda il supporto garantito dall’Organizzazione alle attività di accoglienza e tutela dei minori migranti e rifugiati, oltre al monitoraggio delle iniziative a sostegno dell’inclusione sociale dei bambini e degli adolescenti più vulnerabili.

Le due istituzioni hanno inoltre evidenziato l’impegno comune nella protezione dei minori, dei nuclei familiari e delle donne esposte a rischio di violenza di genere, con l’obiettivo di promuovere e rafforzare azioni congiunte di prevenzione, assistenza e sensibilizzazione sul territorio imperiese. L’incontro si è concluso con l’intesa di proseguire nel dialogo e nella collaborazione operativa, al fine di sviluppare progetti sempre più efficaci e diffusi, a tutela dei diritti dei minori e delle persone più fragili della comunità.

