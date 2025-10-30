Imperia: Prefetto incontra il Presidente provinciale UNICEF per rafforzare le iniziative di tutela dei minori

Questa mattina il Prefetto di Imperia ha ricevuto in Prefettura il Presidente provinciale del Fondo delle Nazioni Unite per l’Infanzia (UNICEF), Raffaele Regina.

Nel corso dell’incontro è stata ribadita la piena collaborazione tra la Prefettura e l’UNICEF, in particolare per quanto riguarda il supporto garantito dall’Organizzazione alle attività di accoglienza e tutela dei minori migranti e rifugiati, oltre al monitoraggio delle iniziative a sostegno dell’inclusione sociale dei bambini e degli adolescenti più vulnerabili.

Le due istituzioni hanno inoltre evidenziato l’impegno comune nella protezione dei minori, dei nuclei familiari e delle donne esposte a rischio di violenza di genere, con l’obiettivo di promuovere e rafforzare azioni congiunte di prevenzione, assistenza e sensibilizzazione sul territorio imperiese. L’incontro si è concluso con l’intesa di proseguire nel dialogo e nella collaborazione operativa, al fine di sviluppare progetti sempre più efficaci e diffusi, a tutela dei diritti dei minori e delle persone più fragili della comunità.