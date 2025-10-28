Foscolo e Biasi (Lega): “Altro che voto zero, alla giunta Bucci diamo 9 per l’impegno sul territorio”

“Altro che ‘libro dei sogni’ e ‘voto zero’ alla giunta Bucci come sostiene il Pd. L’amministrazione regionale continua il proficuo lavoro per i liguri, che è sotto gli occhi di tutti. Dopo un anno di buona amministrazione e di grande successo, ai nostri vicepresidente Alessandro Piana, assessore Paolo Ripamonti e consigliere delegato allo Sviluppo economico Alessio Piana, diamo un bel 9 per il loro impegno concreto sul territorio. Noi non vogliamo lasciare spazio alla ‘decrescita felice’ e all’immobilismo che caratterizza le politiche del Pd e delle sinistre con i ‘No’ a tutto. Proseguiremo convintamente ad appoggiare la nostra squadra e la maggioranza di centrodestra al fianco del presidente Marco Bucci per il benessere dei liguri e lo sviluppo del territorio, senza mai dimenticare la nostra identità e le necessità di imprese, lavoratori e famiglie”.

Lo hanno dichiarato i consiglieri regionali della Lega Sara Foscolo (capogruppo) e Armando Biasi.