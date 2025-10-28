Forza Italia promuove il primo anno della giunta Bucci: “Efficienza e risultati concreti per la Liguria”

I consiglieri regionali di Forza Italia, Carlo Bagnasco, Chiara Cerri e Angelo Vaccarezza, esprimono grande soddisfazione per il primo anno della giunta guidata da Marco Bucci, un anno di lavoro serio, concreto e di risultati tangibili. Forza Italia è parte integrante di questa squadra e rivendica con orgoglio il contributo dato alla crescita e alla stabilità della Liguria.



“Il primo anno di questa giunta – dichiarano – conferma la bontà della scelta di proseguire su un modello di governo basato sull’efficienza, sulla concretezza e sulla capacità di risolvere i problemi. La Regione sta cambiando passo e questo è merito di una coalizione coesa, che mette i cittadini al centro.”



Particolare soddisfazione viene espressa per l’operato dell’assessore Marco Scajola, Riferimento di Forza Italia in giunta, che con competenza e impegno ha saputo portare ottimi risultati nelle sue deleghe, dalle politiche abitative alla valorizzazione del territorio e del patrimonio regionale. “Forza Italia continuerà a lavorare con la stessa determinazione accanto al presidente Bucci – concludono – per rafforzare la crescita, difendere le famiglie e costruire una Liguria sempre più protagonista.”