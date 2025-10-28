Triora Halloween 2025, danza verticale in piazza: 'Elevate' trasforma le pareti del borgo in scenari poetici

In occasione di Triora Halloween 2025, il 31 ottobre a Triora, alle 22.30 in piazza Tommaso Reggio, la Compagnia EvoluzionAria ASD presenterà lo spettacolo Elevate, la notte in cui il velo tra i mondi si assottiglia, una performance site specific di danza verticale ideata appositamente per mettere in dialogo i corpi in movimento e le storiche pareti del paese.

Con leggerezza, meraviglia ed energia Elevate si pone in chiusura del primo dei due giorni di spettacoli, musica e gastronomia diffusi in tutto il centro abitato.

Triora Halloween 2025 è un’iniziativa proposta dal comune di Triora in collaborazione con Triora Experience, il Museo di Triora e l’associazione Terra di Confine.

L’ingresso è libero.

Che cos’è la danza verticale

La danza verticale è una forma di danza contemporanea che si svolge su pareti verticali. Unendo danza e ricerca artistica, il corpo interagisce con lo spazio verticale in modo innovativo, poetico e spettacolare.

A differenza della danza tradizionale che si sviluppa sul piano orizzontale, questa disciplina, grazie all’utilizzo di imbrago, corda ed ancoraggi adatti, esplora la terza dimensione, creando coreografie che sfidano la gravità e trasformano in scenari performativi architetture urbane, pareti naturali o facciate di edifici.

Attraverso esibizioni che combinano tecniche di arrampicata, forza, controllo, eleganza e una profonda connessione con lo spazio, la danza viene portata fuori dai luoghi convenzionali, come i teatri, e viene avvicinata al pubblico in contesti urbani o outdoor.

Chi è EvoluzionAria

EvoluzionAria è una compagnia di danza verticale fondata nel 2020 a Torino.

Si distingue per la sua ricerca innovativa nel campo della danza verticale applicata agli spazi urbani e architettonici storici, usando un linguaggio artistico che fonde la grazia del movimento con l'intensità emotiva dell'altezza. Le produzioni di EvoluzionAria si caratterizzano per l'alto impatto visivo e la capacità di trasformare architetture storiche e contemporanee in palcoscenici d'eccezione.