Bordighera, incidente in via Vittorio Emanuele II: un ferito (Foto)

Mobilitazione di soccorsi in serata per un incidente stradale verificatosi in via Vittorio Emanuele II, nei pressi della banca Carige, a Bordighera.

Sul posto sono intervenuti un'automedica Alfa 3 della Croce Verde Intemelia, un'ambulanza della Croce Rossa Ospedaletti, la polizia e i carabinieri.

A causa dell'incidente, la cui dinamica è al vaglio delle forze dell'ordine, è rimasta ferita una persona che è stata trasportata al pronto soccorso dell'ospedale di Sanremo. Per consentire i soccorsi in totale sicurezza, è stata momentaneamente bloccata la viabilità in entrambe le direzioni di marcia.