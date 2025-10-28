 / Attualità

Soldano, ritiro degli ingombranti: il cassone scarrabile cambia location

Verrà posizionato nel piazzale del campo sportivo

Cambia location il cassone scarrabile per il ritiro degli ingombranti a Soldano. Verrà posizionato nel piazzale del campo sportivo. Lo comunica il Comune.

Il servizio gratuito a disposizione dei cittadini si potrà trovare il secondo e quarto giovedì di ogni mese dalle 7 alle 10.30 e permette, in particolare alle utenze domestiche, di conferire liberamente ingombranti e R.A.E.E per un massimo di tre pezzi. Il materiale deve, però, essere facilmente maneggiabile, privo di parti sporgenti o taglienti.

Alla fine, lo scarrabile verrà riposizionato nel piazzale in cui era stato collocato originariamente.

Elisa Colli

