Attualità | 28 ottobre 2025, 13:54

Sanremo, nuovo incontro del ciclo 'Mercoledì del Cdcd' dedicato ai caregiver: focus sugli aspetti medico-legali

Appuntamento il 5 novembre all’Ospedale Borea con il dott. Orengo Maglione. Ingresso libero per chi assiste pazienti con declino cognitivo

Prosegue il ciclo di incontri dedicati ai caregiver di pazienti con declino cognitivo, promosso da Asl1 attraverso il Centro Disturbi Cognitivi e Demenze (Cdcd).

Il 5 novembre, si terrà un nuovo appuntamento dei “Mercoledì del Cdcd”, con un focus specifico sul tema del “declino cognitivo, gli aspetti medico-legali: guida, porto d'armi, amministrazione di sostegno e certificazione di intendere e volere.

L’incontro, a ingresso libero, si svolgerà presso l’Ospedale “Borea” di Sanremo, al primo piano avancorpo nella sala ex biblioteca, dalle 16.00 alle 17.30. A guidare la sessione sarà il dott. Claude Orengo Maglione medico legale di Asl1.

Il ciclo di incontri, iniziato lo scorso 17 settembre e in programma fino al 17 dicembre 2025, si tiene ogni due settimane e rappresenta un’occasione preziosa per chi assiste persone con declino cognitivo. L’obiettivo è offrire informazioni pratiche, chiarimenti e strumenti utili, grazie al contributo di medici specialisti, psicologi, logopedisti e associazioni che operano nel settore.

I “Mercoledì del Cdcd” si confermano così come un’iniziativa concreta e partecipata, pensata per sostenere chi si prende cura ogni giorno di persone fragili, spesso alle prese con difficoltà complesse e poco conosciute. L’incontro di domani punta a sensibilizzare sul ruolo cruciale della nutrizione e della funzione deglutitoria, aspetti fondamentali per la qualità della vita e il benessere dei pazienti.

Per ulteriori informazioni sul programma completo degli incontri, è possibile rivolgersi direttamente al Centro Disturbi Cognitivi e Demenze di Asl1.

