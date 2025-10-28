Sanremo, nuovo incontro del ciclo 'Mercoledì del Cdcd' dedicato ai caregiver: focus sugli aspetti medico-legali

Prosegue il ciclo di incontri dedicati ai caregiver di pazienti con declino cognitivo, promosso da Asl1 attraverso il Centro Disturbi Cognitivi e Demenze (Cdcd).

Il 5 novembre, si terrà un nuovo appuntamento dei “Mercoledì del Cdcd”, con un focus specifico sul tema del “declino cognitivo, gli aspetti medico-legali: guida, porto d'armi, amministrazione di sostegno e certificazione di intendere e volere.

L’incontro, a ingresso libero, si svolgerà presso l’Ospedale “Borea” di Sanremo, al primo piano avancorpo nella sala ex biblioteca, dalle 16.00 alle 17.30. A guidare la sessione sarà il dott. Claude Orengo Maglione medico legale di Asl1.

Il ciclo di incontri, iniziato lo scorso 17 settembre e in programma fino al 17 dicembre 2025, si tiene ogni due settimane e rappresenta un’occasione preziosa per chi assiste persone con declino cognitivo. L’obiettivo è offrire informazioni pratiche, chiarimenti e strumenti utili, grazie al contributo di medici specialisti, psicologi, logopedisti e associazioni che operano nel settore.

I “Mercoledì del Cdcd” si confermano così come un’iniziativa concreta e partecipata, pensata per sostenere chi si prende cura ogni giorno di persone fragili, spesso alle prese con difficoltà complesse e poco conosciute. L’incontro di domani punta a sensibilizzare sul ruolo cruciale della nutrizione e della funzione deglutitoria, aspetti fondamentali per la qualità della vita e il benessere dei pazienti.

Per ulteriori informazioni sul programma completo degli incontri, è possibile rivolgersi direttamente al Centro Disturbi Cognitivi e Demenze di Asl1.