Ospedale Saint Charles di Bordighera: Asl 1 istituisce un gruppo di verifica per il controllo dell’attività ambulatoriale

L’Asl 1 Imperiese ha istituito un Gruppo di Verifica incaricato di controllare la produzione ambulatoriale dell’Ospedale Saint Charles di Bordighera, struttura gestita da GVM Care & Research Srl. L’iniziativa nasce nell’ambito della Procedura Operativa di Controllo della Produzione Ambulatoriale, adottata lo scorso 3 settembre, con l’obiettivo di monitorare in modo sistematico le attività erogate e garantire la conformità ai requisiti contrattuali e di qualità del servizio.

Il gruppo sarà coordinato dal dott. Roberto Castagno, direttore della S.C. Qualità, Accreditamento e Rischio Clinico, e sarà composto da professionisti provenienti da diverse strutture dell’Azienda sanitaria, tra cui i distretti di Sanremo e Ventimiglia, la Direzione Medica e gli Affari Generali e Legali. Il team potrà operare anche attraverso sottogruppi di lavoro, composti da almeno due persone, e avvalersi – in caso di necessità – del supporto di ulteriori figure professionali per attività specifiche.

Con questa decisione, l’ASL 1 Imperiese rafforza il sistema di controllo e trasparenza sull’attività dell’Ospedale Saint Charles, a poco più di un anno dal passaggio della gestione alla società privata GVM Care & Research, avvenuto nel gennaio 2024.