“Io Donna, Io Mamma”: incontri gratuiti di ASL1 per accompagnare le future mamme nel percorso nascita

'Io Donna, Io Mamma – Sapere per scegliere' è il titolo di un percorso informativo gratuito della ASL 1 rivolto alle future mamme, a cura della Struttura di Ostetricia e Ginecologia. Gli incontri si terranno presso gli ospedali di Imperia e Sanremo e offriranno informazioni utili e supporto per affrontare in modo consapevole la gravidanza, il parto e il periodo successivo alla nascita.

Imperia – Ospedale, Via S. Agata 57 (3° piano – Accoglienza Ostetricia)

12 novembre e 10 dicembre 2025, dalle 13,30 alle 15,30

Sanremo – Ospedale, Via Borea 56 (1° piano Pad. Borea – Biblioteca)

5 novembre e 3 dicembre 2025, dalle 10 alle 12.30

Durante gli incontri verranno affrontati temi fondamentali per il percorso nascita:

· servizi offerti dai punti nascita e dai consultori;

· counseling ostetrico sulla gravidanza e sul percorso nascita;

· igiene e alimentazione in gravidanza;

· travaglio e parto, metodi naturali per il contenimento del dolore;

· taglio cesareo e travaglio di prova dopo cesareo;

· puerperio, cura del neonato e allattamento;

· prevenzione del tumore del collo dell’utero.

È disponibile anche uno spot di presentazione al seguente link: https://youtu.be/zRK7Eh67joM

Per info, scrivere a: im.ostetricia@asl1.liguria.it o sr.ostetricia@asl1.liguria.it