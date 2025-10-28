 / Attualità

Attualità | 28 ottobre 2025, 13:59

“Io Donna, Io Mamma”: incontri gratuiti di ASL1 per accompagnare le future mamme nel percorso nascita

Dal 5 novembre al 10 dicembre negli ospedali di Sanremo e Imperia, focus su gravidanza, parto e post-parto con ostetriche e specialisti

'Io Donna, Io Mamma – Sapere per scegliere' è il titolo di un percorso informativo gratuito della ASL 1 rivolto alle future mamme, a cura della Struttura di Ostetricia e Ginecologia. Gli incontri si terranno presso gli ospedali di Imperia e Sanremo e offriranno informazioni utili e supporto per affrontare in modo consapevole la gravidanza, il parto e il periodo successivo alla nascita.

Imperia – Ospedale, Via S. Agata 57 (3° piano – Accoglienza Ostetricia)
 12 novembre e 10 dicembre 2025, dalle 13,30 alle 15,30 

Sanremo – Ospedale, Via Borea 56 (1° piano Pad. Borea – Biblioteca)
 5 novembre e 3 dicembre 2025, dalle 10 alle 12.30

Durante gli incontri verranno affrontati temi fondamentali per il percorso nascita:

·      servizi offerti dai punti nascita e dai consultori;
·      counseling ostetrico sulla gravidanza e sul percorso nascita;
·      igiene e alimentazione in gravidanza;
·      travaglio e parto, metodi naturali per il contenimento del dolore;
·      taglio cesareo e travaglio di prova dopo cesareo;
·      puerperio, cura del neonato e allattamento;
·      prevenzione del tumore del collo dell’utero.

È disponibile anche uno spot di presentazione al seguente link: https://youtu.be/zRK7Eh67joM
Per info, scrivere a: im.ostetricia@asl1.liguria.it o sr.ostetricia@asl1.liguria.it 

