La cena 'Olio e funghi' del Lions Club Bordighera Otto Luoghi diventa service solidale e accoglie l’appello del Cardinale Pizzaballa

Come ogni anno, nel mese di ottobre, il Lions Club Bordighera Otto Luoghi non si fa sfuggire l’occasione di condividere il menù funghi, presso il ristorante “Le Terme” di Pigna, magistralmente preparato dalla mamma della socia del Club Maura Lanteri chef e anima del locale.



“Questo appuntamento – si spiega nel comunicato -, assolutamente e volutamente informale, è sempre stato una conferma dell’amicizia che lega i soci e diventa propulsore e forza nella realizzazione dei service. Quest’anno, in particolare, il nostro trascinatore e vulcanico presidente, Axl Roberto Ferrandini, ha impreziosito la serata accogliendo l’appello del Cardinale Pizzaballa ‘Orizzonti di speranza’ rivolto alla tragica situazione che vive la popolazione a Gaza e in tutta la Cisgiordania.

Il Cardinale Pierbattista Pizzaballa, Patriarca di Gerusalemme, ha inviato ai Lions italiani una drammatica richiesta di aiuto, illustrando dettagliatamente la situazione e presentando possibilità di intervento concrete. Il Consiglio dei Governatori, riunito in seduta straordinaria il 30 settembre, ha fatto propria la richiesta. E’ stata quindi avviata immediatamente una campagna di raccolta fondi, incentrata su 3 specifici progetti :

- 150€ per donare 1 mese di beni di prima necessità (alimentare ed igienico) ad una famiglia,

- 150€ per donare 1 mese di cure mediche ad una famiglia,

- 150€ per donare 1 mese di aiuto a lavoratori senza reddito causa la guerra.

I fondi saranno consegnati direttamente al Cardinale Pizzaballa.

Durante la cena si c’è stata la possibilità di assaggiare olio EVO di olive taggiasche e due giovani produttori, Alessio Rebaudo e Lorenzo Lanteri, hanno messo a disposizione diverse bottiglie, destinate all’acquisto, come contributo per la raccolta fondi a favore del service; anche Viadritta37, aderendo al tema della serata e al suo scopo, ha messo a disposizione sapone artigianale all’olio di oliva.

Il presidente Axl Roberto Ferrandini ha comunicato che il ricavato della serata ci permetterà di rispondere a tutti e tre i progetti sottolineando come questa iniziativa, oltre al concreto aiuto a popolazioni martoriate, costituisce indubbiamente una importante opportunità per trasmettere la testimonianza del nostro impegno nel servizio umanitario”.