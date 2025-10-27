Confcommercio Ventimiglia incontra il nuovo comandante dei Carabinieri Peluso: collaborazione per sicurezza e decoro

Nei giorni scorsi il presidente della Confcommercio della Città di Ventimiglia Dario Trucchi e il consigliere Alessandro David hanno incontrato il nuovo Comandante dei carabinieri di Ventimiglia, Capitano Antonio Peluso. L’incontro rientra nei continui rapporti fra la Confcommercio e i rappresentanti locali di Forze dell’ordine ed istituzioni e fa seguito ad un analogo incontro tenutosi nelle settimane scorse con il dirigente del Commissariato di Polizia.

Spiega il presidente Dario Trucchi: “L’incontro è stata l’occasione per porgere il benvenuto al Capitano Peluso, a nome della sede zonale Confcommercio di Ventimiglia e per avviare una collaborazione nell’interesse dello sviluppo delle attività commerciali, turistiche e dei servizi del territorio, nonché per contribuire al miglioramento della vivibilità della città. Al Comandante dei carabinieri di Ventimiglia, che ringrazio per la disponibilità, ho ribadito la piena collaborazione e supporto da parte della Confcommercio ventimigliese e dei propri associati. Abbiamo ribadito la necessità di una particolare attenzione alla lotta alla contraffazione, su cui la Confcommercio ha già avviato diverse iniziative di sensibilizzazione e informazione, al controllo del territorio, per prevenire e reprimere episodi di microcriminalità e al mantenimento del decoro cittadino”.