Tra musica, natura e tradizioni: uno speciale weekend di emozioni autentiche nella Riviera di Ponente

Volge al termine ottobre, e con lui anche il primo tratto dell’autunno: le giornate si accorciano, le temperature si abbassano, ma il calendario degli eventi in provincia di Imperia resta fitto e variegato. Questo fine settimana, tra sabato 25 e domenica 26 ottobre, il territorio si anima con appuntamenti che spaziano dalla musica d’autore allo sport outdoor, dalle tradizioni gastronomiche alle escursioni naturalistiche.

Il cuore pulsante della musica: Tenco 2025

Sanremo torna ad essere capitale della canzone d’autore con la terza e ultima serata del Tenco 2025, in programma sabato sera al Teatro Ariston. Un evento che non è solo spettacolo, ma rito collettivo, riflessione, memoria e futuro. Sul palco, questa sera, voci e storie che attraversano generazioni e confini: Paolo Angeli, Grup Yorum, Mimmo Locasciulli & Alessandro D’Alessandro, David Riondino & Sara Jane Ceccarelli, Tito Schipa JR, Scraps Orchestra, Daniele Silvestri, Tosca. A condurre, Andrea Scanzi e Antonio Silva, custodi di un linguaggio che sa ancora emozionare.

Ma il Tenco è anche incontri e approfondimenti. Questo pomeriggio, nella sala privata del Casinò, alle 15 si parlerà di ‘Voci libere’, il libro di Luigi Cuna ed Emanuele Felice che ripercorre la storia della canzone d’autore italiana. A seguire, un omaggio agli alpini con Marco Mondini, Sergio Secondiano Sacchi, il Coro Alpino Monte Saccarello, Massimo Priviero e David Riondino. E alle 18, nella suggestiva ex chiesa di Santa Brigida, il concerto di Omar Pedrini e Massimo Priviero chiuderà il cerchio con un’intensità che solo la Pigna sa regalare.

Rezzo e le Babacce: zucche che ridono e sapori che scaldano

Nel cuore dell’entroterra imperiese, Rezzo si prepara a vivere una delle sue serate più suggestive e partecipate: la Festa delle Babacce, in programma sabato 25 ottobre dalle 18.30. L’evento, inserito nel circuito degli Eventi Autentici Liguri e sostenuto dai bandi regionali per la valorizzazione delle tradizioni locali, è molto più di una festa: è un rito collettivo che unisce gastronomia, creatività, memoria e comunità. Le babacce, termine dialettale che indica le zucche intagliate e illuminate da una candela, sono le protagoniste assolute. Spuntano da ogni angolo del borgo, dai davanzali alle scalinate, dai giardini alle piazzette, creando un’atmosfera fiabesca e un po’ misteriosa.

Il percorso culinario allestito per l’occasione è un vero trionfo di sapori autunnali: piatti a base di zucca in versione dolce e salata, dai tortelli ai flan, dalle vellutate alle crostate, accompagnati da vini locali e prodotti del territorio. I punti ristoro sono distribuiti lungo il borgo, permettendo ai visitatori di gustare le specialità mentre passeggiano tra le luci delle babacce. Ma la festa non è solo gastronomia. Il programma prevede spettacoli circensi, giocolieri, musica dal vivo e un mercatino artigianale con prodotti tipici e creazioni locali. I bambini possono partecipare a laboratori di intaglio e decorazione delle zucche, mentre gli adulti si godono l’atmosfera conviviale e il paesaggio che, al calar del sole, si trasforma in un palcoscenico naturale.

Camminare tra gli ulivi: la bellezza che cura

Domenica 26 ottobre è la Giornata Nazionale della Camminata tra gli Olivi, e la provincia di Imperia risponde con entusiasmo. Da Bajardo a Cervo, da Ranzo a Pieve di Teco, passando per Ceriana, Castel Vittorio, Chiusavecchia, Diano Castello e Prelà, decine di itinerari si snodano tra muretti a secco, frantoi, borghi e panorami mozzafiato. È un invito a rallentare, a respirare, a riscoprire il valore del paesaggio olivicolo e della cultura contadina. A Imperia, la camminata partirà alle 9.30 dal Circolo Belgrano e si svilupperà lungo un percorso di 4,5 chilometri, pensato anche per le famiglie. A Taggia, la professoressa Raffaella Asdente guiderà i partecipanti alla scoperta del centro storico, mentre a Ranzo, l’itinerario porterà fino a Costabacelega, con soste conviviali e degustazioni nei ristoranti aderenti all’iniziativa RistOlio (per conoscere nel dettaglio le proposte messe in campo dai vari Comuni cliccare questo link



Adrenalina in discesa: Urban Downhill Sanremo 2025

Sanremo non è solo musica e palcoscenici: questo fine settimana, la città si trasforma in un’arena sportiva a cielo aperto con l’attesissima Urban Downhill Sanremo 2025, una delle competizioni più spettacolari del calendario outdoor ligure. L’evento, in programma sabato 25 e domenica 26 ottobre, richiama atleti da tutta Italia e dall’estero, pronti a sfidarsi lungo il tracciato tecnico e panoramico della Strada Mulattiera di San Romolo, tra curve strette, salti, radici e tratti in discesa mozzafiato. Sabato, dalle 10 alle 12, gli amatori testano il percorso, mentre dalle 13 alle 14 è il turno degli Elite, i professionisti della disciplina. Alle 15, si entra nel vivo con la manche di qualifica, momento cruciale per definire l’ordine di partenza della gara ufficiale. Domenica si riparte con gli ultimi allenamenti (dalle 9.30 alle 12.30), ma il cuore pulsante dell’evento è alle 14.30, quando prende il via la manche di gara: una discesa cronometrata che mette alla prova resistenza, controllo e audacia. I rider affrontano il percorso in solitaria, cercando di limare ogni secondo e di mantenere la traiettoria perfetta. Il pubblico, distribuito lungo il tracciato e nei punti panoramici, assiste a evoluzioni spettacolari e a passaggi tecnici che esaltano la bellezza del paesaggio e la difficoltà della disciplina. Alle 16.30, in Piazza Muccioli, si svolgono le premiazioni, momento di festa e riconoscimento per gli atleti che hanno saputo distinguersi.

Jazz e sperimentazione

Domenica 26 ottobre, alle ore 21, il Teatro dell’Opera del Casinò di Sanremo ospita uno degli appuntamenti più attesi della rassegna UnoJazz&Blues 2025: il concerto Steps Into The Weather con Peter Erskine and the Dr. Um Band, featuring Mike Mainieri. Un evento che chiude il fine settimana con un’esplosione di eleganza musicale e vibrazioni internazionali, portando sul palco due giganti del jazz contemporaneo. Il repertorio spazierà tra brani originali e riletture di classici, con arrangiamenti pensati per valorizzare l’interplay tra batteria, vibrafono, basso e tastiere.

UnoJazz&Blues, rassegna che da anni porta a Sanremo il meglio della musica internazionale, conferma con questo appuntamento la sua vocazione alla qualità e alla sperimentazione. L’ingresso è libero, ma è consigliata la prenotazione del posto tramite i canali ufficiali della rassegna.

Musica e Teatro



Nel cuore del fine settimana sanremese, tra le luci del Tenco e l’adrenalina dell’Urban Downhill, trova spazio anche la musica dell’esperienza con la 9ª edizione di SanremoSenior, il concorso internazionale dedicato a interpreti e cantautori over 34 anni. Un appuntamento che celebra la maturità artistica, la passione per la musica e il desiderio di mettersi in gioco, indipendentemente dall’età. Sabato 25 ottobre, il Teatro dell’Opera del Casinò Municipale ospita prima la semifinale (alle ore 10.00), poi la finale mondiale (alle ore 16.00), in cui si esibiranno i migliori talenti selezionati tra centinaia di partecipanti provenienti da tutto il mondo.



A Imperia, il weekend musicale si apre sabato alle 16.30 con la conferenza 100 anni Luciano Berio, da Oneglia alla celebrità, con intermezzi musicali e testimonianze visive. Domenica, alle 16.30, il Teatro Cavour ospita uno degli appuntamenti più prestigiosi della rassegna ‘Imperia per Imperia’, dedicata alla valorizzazione della cultura cittadina: il concerto Berio 100 – Omaggio a Luciano Berio, in occasione del centenario dalla nascita del grande compositore imperiese. Protagonisti della serata saranno l’Ensemble Contemporaneo Scaligero – I Musicisti del Teatro alla Scala, diretti dal Maestro Francesco Muraca, con la presentazione affidata al Maestro Andrea Elena. Un evento che unisce eccellenza musicale e radici locali, rendendo omaggio a uno dei più influenti compositori del Novecento, nato proprio a Oneglia nel 1925.

I biglietti per il concerto sono acquistabili online tramite i canali ufficiali della rassegna. Per gli appassionati di musica contemporanea, per chi ama la storia culturale della città, o semplicemente per chi cerca un’esperienza musicale fuori dall’ordinario, Berio 100 è un appuntamento da non perdere.



Sempre a Imperia, il Teatro dell’Attrito propone sabato e domenica lo spettacolo dialettale Cacelotti e Ciantafurche, firmato da Lucetto Ramella e messo in scena dalla compagnia Ramaiolo in scena.

La commedia, che si inserisce nel filone della drammaturgia popolare ligure, affronta con ironia affettuosa e linguaggio autentico un tema che ha segnato la storia urbana e identitaria di Imperia: l’unificazione dei porti di Porto Maurizio e Oneglia, avvenuta nel 1923 con la nascita del Comune unico. Un passaggio amministrativo che, a distanza di un secolo, continua a suscitare racconti, battute e riflessioni, soprattutto tra chi ha vissuto le differenze culturali e sociali tra le due anime della città. Per chi ama il dialetto, la storia locale e il teatro che nasce dalla comunità, ‘Cacelotti e Ciantafurche’ è un appuntamento da non perdere. Le prenotazioni sono consigliate al numero 329 4955 513.

Sabato 25 ottobre, il Teatro Concordia di Diano Castello ospita la commedia ‘Il Tango dell’Abuela’, messa in scena dall’Associazione Culturale Boccascena di Savona, realtà teatrale attiva nella promozione di testi originali e nella valorizzazione della drammaturgia contemporanea. Lo spettacolo, scritto e diretto da Gianni Masella, è una commedia brillante e malinconica che intreccia memoria familiare, danza, emigrazione e identità femminile.

Domenica 26 ottobre, ad Arma di Taggia, il Teatru Ventimigliuso porta in scena due commedie dialettali nell’ambito della rassegna ‘Angelo lo Faro’, dedicata al teatro popolare e alla lingua del territorio. La compagnia, diretta da Gianni Modena, è nota per il suo lavoro di recupero e reinterpretazione del dialetto ventimigliese, con testi che mescolano satira sociale, quotidianità e tradizione orale.Le due commedie proposte affrontano temi leggeri e attuali, con personaggi caricaturali e situazioni paradossali che strappano risate e riconoscimenti.

Libri e incontri

A Ventimiglia, sabato pomeriggio, doppio appuntamento culturale: alle 16, Enzo Barnabà presenta il suo libro Il sentiero della speranza alla Biblioteca Aprosiana, mentre al Museo Civico Archeologico, l’archeologa Daniela Gandolfi parlerà degli itinerari della fede nella diocesi di Ventimiglia-Sanremo. A Santo Stefano al Mare, sabato alle 17, Remo Ferretti presenta il suo libro Sciccorina nella Sala Polivalente, mentre a Imperia, il Club della Conversazione propone un incontro su intelligenza artificiale e disabilità con Andrea Senacheribbe e Lorenzo Landolfi.

Arte e memoria

A Bordighera, sabato alle 10.30, parte 141 anni dopo, un percorso guidato che ripercorre i luoghi immortalati dal pittore Claude Monet durante il suo soggiorno nella Riviera ligure. Il ritrovo è fissato a Villa Pompeo Mariani, in via Fontana Vecchia 5, punto di partenza ideale per un viaggio nel tempo tra scorci, prospettive e atmosfere che hanno ispirato il maestro dell’Impressionismo. La prenotazione è obbligatoria al numero 347 2364922, il contributo è di 7 euro.

Nel pomeriggio, alle 17.00, il Tempio Valdese ospita il concerto d’organo Musica dal cuore, eseguito dal maestro Marco Peron, interprete raffinato del repertorio barocco. In programma musiche di Bach, Galuppi, Lemmens e Haendel, in un contesto raccolto e suggestivo che esalta la purezza del suono e la spiritualità dell’esecuzione.

Castagne e convivialità

Domenica 26 ottobre, l’autunno si fa festa in provincia di Imperia con una serie di appuntamenti dedicati alla castagna, regina della stagione e simbolo di convivialità, tradizione e territorio. Dai borghi dell’entroterra alle frazioni più attive, la giornata si colora di profumi, sapori e musica, offrendo occasioni di incontro e riscoperta.

A Levà di Taggia, torna la Festa della Castagna, giunta alla sua sesta edizione, con un programma pensato per coinvolgere tutte le età. Il campo sportivo si trasforma in un punto di ritrovo per famiglie e visitatori, con gonfiabili gratuiti per i più piccoli, intrattenimento musicale dal vivo e la possibilità di pranzare direttamente sul posto, grazie a un’offerta gastronomica che valorizza i prodotti locali e le ricette della tradizione. L’atmosfera è quella delle sagre di paese: semplice, accogliente, genuina. Un’occasione per stare insieme, per ritrovare volti noti e per vivere il quartiere come spazio condiviso.

A Ceriana, la storica Sagra de Rustie si svolge in Piazza Marconi, cuore pulsante del borgo, e propone un programma articolato che unisce gastronomia, musica e cultura. Dalle 12 alle 18, si potranno gustare caldarroste, piatti tipici e street food locale, accompagnati dalle note dei Cavalli di Battaglia, gruppo musicale che anima la piazza con brani popolari e ritmi coinvolgenti. Alle 16.30, è prevista una visita guidata alle chiese delle confraternite, con ritrovo sempre in piazza: un’occasione per scoprire il patrimonio artistico e spirituale di Ceriana, borgo noto per la sua architettura religiosa e per la vivacità delle sue confraternite. Il mercatino artigianale completa l’offerta, con bancarelle di prodotti fatti a mano, decorazioni e idee regalo.

A Badalucco, la castagnata in Piazza Marconi è un appuntamento atteso, che ogni anno richiama residenti e turisti per un pomeriggio all’insegna della convivialità e dei profumi d’autunno. Le caldarroste vengono preparate sul posto, sprigionando l’aroma tipico che si mescola all’aria fresca di fine ottobre. Non mancano i dolci tradizionali, il vino locale e la musica di sottofondo, in un contesto che invita alla sosta, alla chiacchiera, al racconto. Badalucco, con le sue case in pietra e i vicoli stretti, offre una cornice perfetta per questo tipo di evento, dove il tempo sembra rallentare e la comunità si ritrova.

Infine, a Molini di Prelà, si rinnova la castagnata pomeridiana, appuntamento semplice ma sentito, che celebra la continuità di una tradizione radicata. Qui, la festa è più raccolta, ma non meno autentica: si accendono i bracieri, si distribuiscono le castagne, si chiacchiera tra vicini e si accolgono i visitatori con calore. È il tipo di evento che non ha bisogno di grandi palchi o programmi complessi: bastano il profumo delle rustie, un bicchiere di vino e qualche nota musicale per creare l’atmosfera giusta.

Questo fine settimana, la Riviera di Ponente si racconta in mille modi: che si tratti di una pedalata adrenalinica, di un concerto jazz, di una zucca che sorride o di una poesia cantata, questo weekend ci invita a vivere il territorio con tutti i sensi. E a lasciarci sorprendere, ancora una volta, dalla sua inesauribile capacità di raccontarsi.

