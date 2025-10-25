Sanremo Urban Downhill: spettacolo e adrenalina nel cuore della città, la Pigna si trasforma in una pista mozzafiato (Foto e Video)

La Pigna si è trasformata oggi in un’arena naturale per la Sanremo Urban Downhill 2025, regalando al pubblico un pomeriggio di pura adrenalina. Le prove ufficiali hanno visto decine di biker sfrecciare tra i vicoli, le scalinate e le piazze del centro storico, testando il percorso di 1.850 metri che da strada San Romolo porta fino a piazza Muccioli, con un dislivello di 160 metri.

L’atmosfera è stata quella delle grandi occasioni: pubblico, curiosi affacciati dai balconi e un’energia contagiosa lungo tutto il tracciato. Il rombo delle ruote sulle pietre antiche, le frenate millimetriche e i salti spettacolari hanno reso unica la giornata, preludio della gara di domani. La macchina organizzativa ha funzionato alla perfezione: 60 collaboratori, supportati da tre ambulanze e due medici, hanno garantito sicurezza e fluidità durante le prove, che si sono svolte nelle due finestre orarie di 9.45–12.15 e 14.45–16.45, come da programma.

Tra i momenti più applauditi, il passaggio nella zona di piazza Castello, dove i rider hanno affrontato una delle sezioni più tecniche del percorso, e l’arrivo spettacolare in piazza Muccioli, animato dalla presenza della Event Car Red Bull che ha scandito la musica e l’entusiasmo del pubblico. Domani sarà il giorno della gara ufficiale, con il via alle 9.15 per le prime manche e il gran finale previsto nel pomeriggio. La città è pronta a vivere un’altra giornata all’insegna della velocità e dello sport, con i migliori biker pronti a sfidarsi per il podio.

La Sanremo Urban Downhill conferma così il suo ruolo di evento simbolo per gli amanti delle due ruote estreme e una vetrina spettacolare per il centro storico sanremese, capace di unire sport, adrenalina e valorizzazione del territorio.