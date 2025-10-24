Sanremo, riduzione dell’IMU sugli alloggi sociali: “Un risultato frutto di lavoro condiviso e visione d’insieme”

La recente riduzione dell’IMU sugli alloggi sociali, annunciata ufficialmente ieri, rappresenta un passo importante nella strategia dell’Amministrazione comunale di Sanremo per affrontare l’emergenza abitativa. A sottolinearlo è il vicesindaco Fulvio Fellegara, con delega ai Servizi sociali, che in una nota evidenzia il percorso articolato e condiviso che ha portato a questo risultato.

“L’emergenza abitativa è una priorità che ho più volte portato all’attenzione come assessore – spiega Fellegara –. Da luglio, gli uffici del Settore sociale, in sinergia con quelli economici e in stretto coordinamento con Arte Imperia, hanno lavorato per costruire una misura che fosse efficace e sostenibile”.

L’obiettivo, fin dall’inizio, è stato duplice: alleggerire il carico fiscale per favorire politiche integrate sulla casa, senza però compromettere l’equilibrio economico dell’ente. “Grazie all’impegno diretto del nostro settore – prosegue Fellegara – siamo riusciti a rendere attuabile questa riduzione senza generare squilibri di bilancio”.

Il vicesindaco rivendica il carattere corale dell’iniziativa: “È il frutto di un coordinamento costante tra più assessorati, nel segno della responsabilità e della collaborazione. Come Amministrazione abbiamo scelto di lavorare in squadra, perché solo così si ottengono risultati concreti per la città e per i cittadini”.