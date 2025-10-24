Sanremo e Polignano a Mare unite dalla musica: incontro istituzionale per rafforzare la collaborazione culturale

Incontro in Comune questa mattina tra il sindaco Alessandro Mager, gli assessori Enza Dedali e Alessandro Sindoni e il sindaco di Polignano a Mare Vito Carrieri. Ad accompagnarlo anche una rappresentanza dell’amministrazione comunale.
La delegazione pugliese si trova in città in occasione della Rassegna della Canzone d’Autore - Tenco 2025, nell’ambito di un progetto di collaborazione con il Comune di Sanremo di tipo culturale e artistico. Molte le caratteristiche che legano le due realtà: Sanremo conosciuta come la città del Festival della Canzone Italiana e Polignano a Mare nominata “Città della Musica”.
Un primo progetto ha già visto l’organizzazione di due concerti dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo tenuti a Polignano a Mare e dedicati a Domenico Modugno, uno dei simboli del Festival, originario proprio della località pugliese.