Politica | 24 ottobre 2025, 13:41

Sanremo e Polignano a Mare unite dalla musica: incontro istituzionale per rafforzare la collaborazione culturale

In occasione del Tenco 2025, le due città avviano nuovi progetti artistici nel segno di Modugno e della canzone d’autore

Incontro in Comune questa mattina tra il sindaco Alessandro Mager, gli assessori Enza Dedali e Alessandro Sindoni e il sindaco di Polignano a Mare Vito Carrieri. Ad accompagnarlo anche una rappresentanza dell’amministrazione comunale.

La delegazione pugliese si trova in città in occasione della Rassegna della Canzone d’Autore - Tenco 2025, nell’ambito di un progetto di collaborazione con il Comune di Sanremo di tipo culturale e artistico. Molte le caratteristiche che legano le due realtà: Sanremo conosciuta come la città del Festival della Canzone Italiana e Polignano a Mare nominata “Città della Musica”.

Un primo progetto ha già visto l’organizzazione di due concerti dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo tenuti a Polignano a Mare e dedicati a Domenico Modugno, uno dei simboli del Festival, originario proprio della località pugliese.

