Sanremo Senior 2025: 33 protagonisti da 15 nazioni per la 9ª edizione del concorso internazionale over 34

Si accendono i riflettori al Teatro dell’Opera del Casinò Municipale di Sanremo per la 9ª edizione di Sanremo Senior, il concorso internazionale dedicato a interpreti e cantautori solisti over 34 anni, che anche quest’anno richiama artisti da tutto il mondo. Le semifinali sono in programma oggi e domani, con la Finale Mondiale 2025 prevista domani pomeriggio alle 16 (ingresso dalle 15.30). In gara 33 protagonisti, selezionati tra ben 476 iscrizioni provenienti da ogni continente: 14 italiani e 19 artisti stranieri rappresenteranno 15 nazioni — tra cui Albania, Argentina, Australia, Belgio, Canada, Cipro, Estonia, Georgia, Germania, Malta, Spagna, Svizzera, Turchia, Ucraina e Venezuela.

Un risultato che conferma il grande successo internazionale della manifestazione, ideata e presieduta dal Cav. Uff. Paolo Alberti, che ha sottolineato con orgoglio come “ospitare nella nostra meravigliosa città dei fiori e della musica persone provenienti da ogni parte d’Italia e del mondo sia motivo di grande soddisfazione e orgoglio per tutti noi”. La Giuria di questa edizione è di altissimo livello e sarà presieduta dal Colonnello M° Leonardo Laserra Ingrosso. Accanto a lui, la madrina Wilma Goich, il Maestro e Direttore d’Orchestra Massimo Dal Pra, il Maestro e Direttore di Cori e Bande Cesare Garibaldi e il Maestro e direttore di band Freddy Colt.

L’evento si è aperto stamattina, nella Sala degli Specchi del Comune di Sanremo, con l’incontro inaugurale dal titolo “I sogni non hanno età!”, condotto dal cantautore Franco Fasano e dedicato al valore della musica come ponte tra generazioni e culture. A condurre le due semifinali e la finale sarà, anche quest’anno, Maurilio Giordana, noto presentatore e animatore radiofonico, affiancato dalla cantante, autrice e producer italo-australiana Gisella Cozzo. Il vincitore assoluto del Grand Prix 2025 si esibirà sul prestigioso palco del Teatro Ariston, durante la 27ª edizione del GEF – Festival Mondiale di Creatività nella Scuola, in programma dal 14 al 17 aprile del prossimo anno.

Tutti gli appuntamenti saranno trasmessi in diretta sul canale YouTube ufficiale di Sanremo Senior. La manifestazione si svolge con il Patrocinio del Comune di Sanremo e l’ingresso è libero, fino a esaurimento dei posti disponibili. Un’occasione imperdibile per vivere la musica senza confini d’età, in una Sanremo che continua a essere la capitale internazionale del talento e della passione artistica.