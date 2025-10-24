Vallecrosia in lutto per la morte di Giancarlo Viale, fotografo e storico volontario della Croce Azzurra Misericordia

Vallecrosia è in lutto per la morte, all'età di 80 anni, di Giancarlo Viale, noto fotografo e storico volontario della Croce Azzurra Misericordia.

Giancarlo lascia la moglie Tiziana, il figlio Luca, la nipote Silvia, il cognato Gianni, i parenti e gli amici. Amava fare foto e, inoltre, ha dedicato il suo tempo libero ad aiutare gli altri, era, infatti, un volontario della Croce Azzurra Misericordia di Vallecrosia.

Tanti i messaggi di cordoglio, anche sui social, alla famiglia, tra i quali pure quello della Croce Azzurra Misericordia: "Oggi ci stringiamo nella preghiera per il nostro storico volontario Giancarlo Viale che è tornato alla casa del Padre. Un volontario con la V maiuscola che per anni ha dedicato il suo tempo libero per aiutare gli altri. Riposa in pace Giancarlo. Che Iddio te ne renda merito".

Il funerale avrà luogo domani, sabato 25 ottobre, alle 15 nella chiesa parrocchiale di Sant'Antonio Abate a Vallecrosia Alta. La salma proseguirà poi per il crematorio di Sanremo. La famiglia ha espresso la volontà di non ricevere fiori, preferisce offerte alla Croce Azzurra Misericordia di Vallecrosia.