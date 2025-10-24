Minacce per far saldare a un giovane un debito di droga: i carabinieri di Albisola arrestano una 53enne della nostra provincia

Avrebbero rivolto minacce nei confronti di un giovane savonese, dal quale pretendevano il pagamento di un debito legato a cessioni di droga e ora dovranno rispondere di tentata estorsione in concorso. Dopo una rapidissima ma articolata indagine, i carabinieri della stazione di Albisola nella tarda serata di ieri hanno arrestato due persone, una 53enne residente nella nostra provincia ed un 41enne savonese, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Savona.

Le intimidazioni, avvenute sia per telefono sia di persona, non hanno avuto gravi conseguenze grazie al tempestivo intervento dei militari, che hanno rapidamente raccolto elementi sufficienti per informare l’Autorità Giudiziaria e ottenere le misure cautelari. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, la vittima avrebbe dovuto incontrare l’uomo arrestato nella serata di ieri per “regolarizzare il debito”, ma l’intervento dei Carabinieri ha impedito che l’appuntamento si concretizzasse.

Nel corso delle verifiche, i militari hanno inoltre denunciato in stato di libertà un 47enne della provincia di Alessandria, che si trovava in compagnia dell’uomo arrestato e che è stato trovato in possesso di due coltelli, lunghi rispettivamente 27 e 37 centimetri. L’uomo dovrà rispondere di porto abusivo di oggetti atti a offendere o armi. Gli arrestati sono stati trasferiti presso le case circondariali di Genova Marassi e Genova Pontedecimo, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.