Bordighera, fermato su un autobus con droga: arrestato 37enne belga per spaccio di sostanze stupefacenti

Nel primo pomeriggio di mercoledì scorso, i Carabinieri della Stazione di Bordighera hanno arrestato un uomo di 37 anni, di origine belga, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione è scattata durante un controllo di routine nei pressi della fermata degli autobus in corso Vittorio Emanuele II, nell’ambito dei servizi quotidiani di presidio del territorio e sicurezza per pendolari e studenti. I militari, saliti a bordo di un autobus di linea, hanno notato un passeggero privo di biglietto e documenti. Dopo averlo fatto scendere per un controllo più approfondito, hanno rinvenuto nella sua disponibilità 20 grammi di Fluoroketamina in polvere, un francobollo di LSD e nove compresse di Feniletilammina psichedelica.

L’uomo è stato condotto in caserma per l’identificazione e, a seguito di ulteriori accertamenti, è stato individuato il suo domicilio. La perquisizione dell’abitazione ha portato al sequestro di 345 grammi di marijuana, 13 grammi di hashish, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento della droga e circa 1500 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio. Il 37enne è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della Compagnia di Bordighera. Nella mattinata di giovedì, il Tribunale di Imperia ha convalidato l’arresto e disposto la misura cautelare in carcere. L’uomo è stato trasferito nella casa circondariale di Sanremo, dove si trova attualmente detenuto.