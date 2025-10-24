Ventimiglia, adeguamento antincendio del mercato coperto: approvato il progetto esecutivo

Approvato in Giunta il progetto esecutivo per l’adeguamento antincendio del mercato coperto a Ventimiglia. Lo annunciano il sindaco Flavio Di Muro e il vicesindaco Marco Agosta che ieri hanno incontrato gli operatori del mercato.

"Abbiamo approvato in Giunta il progetto esecutivo per l’adeguamento antincendio del mercato coperto, per un importo complessivo di 980mila euro" - fanno sapere il sindaco Flavio Di Muro e il vicesindaco Marco Agosta - "Dall’anno scorso, quando si è verificato l’incendio, la nostra Amministrazione ha complessivamente impegnato circa 1,5 milioni di euro per la messa in sicurezza e la bonifica dell’intera struttura".

"Il contenuto del progetto è stato illustrato ieri nel dettaglio agli operatori" - dicono - "Nel corso dell’incontro abbiamo anche analizzato il cronoprogramma dei lavori, che sarà organizzato per arrecare il minimo disagio possibile agli operatori e agli avventori. Al termine dei lavori valorizzeremo ulteriormente la struttura, cuore pulsante dell’economia cittadina con eventi enogastronomici e attività promozionali".