Sanremo verso l’esenzione totale dell’IMU sugli alloggi sociali: Federcasa e Arte Imperia plaudono alla scelta dell’Amministrazione

Il Comune di Sanremo compie un passo importante a sostegno dell’edilizia residenziale pubblica e dell’abitare sostenibile. In vista della discussione sul Bilancio 2026-2028, l’Amministrazione comunale ha annunciato l’intenzione di introdurre l’esenzione totale dell’IMU sugli alloggi sociali destinati all’Edilizia Residenziale Pubblica (ERP), dopo la riduzione dell’aliquota allo 0,56% prevista nel corso del 2025.

La proposta, promossa dall’assessore al Bilancio Giuseppe Sbezzo Malfei con il supporto dell'assessore ai servizi sociali Fulvio Fellegara e del Consigliere comunale Luigi Marino, mira a rafforzare l’offerta di abitazioni a canone accessibile e a stimolare nuovi investimenti e interventi di riqualificazione del patrimonio esistente. Una decisione accolta con favore da Federcasa e da Arte Imperia, che operano sul territorio per la gestione e valorizzazione del patrimonio pubblico abitativo.

“Il tema dell’IMU è al centro del nostro confronto quotidiano con le Istituzioni – spiega il Presidente di Federcasa, Marco Buttieri – e rappresenta una priorità per noi, sia per quanto riguarda l’applicazione delle esenzioni agli alloggi sociali, così come definiti dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 2008, sia per la risoluzione dei numerosi contenziosi che negli anni hanno coinvolto Comuni e aziende del settore. Con questa proposta, l’Amministrazione sanremese sostiene concretamente le famiglie in difficoltà e promuove uno sviluppo urbano più inclusivo e solidale. Sanremo si unisce così a molti altri Comuni italiani che già riconoscono l’esenzione agli ex IACP, misura che riteniamo pienamente giustificata dalla destinazione sociale di questi immobili. Auspichiamo che sempre più amministrazioni seguano questo esempio.”

Soddisfazione è stata espressa anche da Antonio Parolini, Amministratore Unico di Arte Imperia, l’azienda che gestisce l’edilizia pubblica nel territorio provinciale: “Accogliamo con grande soddisfazione questa proposta, perché allinea Sanremo a molte altre realtà italiane che hanno dimostrato sensibilità verso le fasce più deboli della popolazione. Sanremo rappresenta una delle città più importanti per la nostra attività, e questa scelta, una volta approvata dal Consiglio comunale, potrà diventare un esempio concreto di impegno nella valorizzazione dell’edilizia residenziale pubblica. Risparmiare sull’IMU per Arte Imperia significa poter destinare maggiori risorse alla manutenzione e qualificazione del patrimonio immobiliare pubblico e sociale, offrendo risposte tangibili ai cittadini e alle famiglie che ne hanno più bisogno.”

L’iniziativa dell’Amministrazione comunale sanremese conferma l’attenzione verso le politiche abitative e il sostegno ai cittadini in difficoltà, rappresentando un modello virtuoso per le politiche locali in materia di casa e welfare urbano.