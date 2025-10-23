Ventimiglia: alla Biblioteca Aprosiana la presentazione del libro “Il Sentiero della Speranza” di Enzo Barnabà

Sabato alle 16, la Biblioteca Aprosiana di Piazza Bassi a Ventimiglia ospiterà la presentazione del libro “Il Sentiero della Speranza” (Infinito Edizioni) di Enzo Barnabà, scrittore, saggista e profondo conoscitore della storia e delle dinamiche sociali della frontiera italo-francese.

Il volume affronta con sensibilità e rigore storico il tema dei confini e delle migrazioni, raccontando il percorso di chi attraversa la frontiera tra Italia e Francia — un territorio ricco di storie umane, sofferenze e solidarietà. Barnabà, che da anni vive e lavora in quest’area, intreccia memoria storica e cronaca, restituendo una narrazione densa di significato e di attualità.

A dialogare con l’autore sarà Matteo Lupi, presidente della SPES di Ventimiglia, associazione impegnata nel sostegno e nell’accoglienza delle persone migranti. L’incontro sarà l’occasione per riflettere non solo sul contenuto del libro, ma anche sul valore del dialogo e dell’impegno civile in un territorio che da sempre vive il tema della frontiera come sfida e come opportunità.

L’appuntamento, aperto al pubblico, rientra nel programma culturale della Biblioteca Aprosiana, da sempre attenta a valorizzare la memoria locale e a promuovere momenti di confronto sui temi sociali più attuali.