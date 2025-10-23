Royal Golf Challenge 2025: a Sanremo due giorni di sport, eleganza e ospitalità internazionale

Sabato 25 e domenica 26 ottobre 2025, il Circolo Golf degli Ulivi di Sanremo ospiterà l’attesissima edizione del “Royal Golf Challenge”, una delle competizioni più raffinate e ambite del panorama golfistico italiano. L’evento, che unisce sport, lifestyle e ospitalità di lusso, si svolgerà su 36 buche Stableford suddivise in tre categorie individuali, con la possibilità per i partecipanti di scegliere se giocare solo 18 buche il sabato o solo 18 la domenica.

A sostenere l’edizione 2025 ci sono due brand d’eccellenza: Nespresso e Frescobaldi, main sponsor dell’iniziativa, affiancati dal media partner 3 MIND/Golf Notizie. La manifestazione si distingue non solo per la qualità tecnica della gara, ma anche per l’ampio network di collaborazioni con strutture alberghiere e golf club di prestigio, che mettono a disposizione premi di altissimo livello.

I vincitori riceveranno riconoscimenti offerti dalla Direzione del Royal Hotel Sanremo, oltre a soggiorni di due notti per due persone con green fee inclusi, messi a disposizione dagli alberghi partner. Tra questi figurano nomi di rilievo internazionale come il Grand Hotel Quisisana di Capri, Villa d’Este di Cernobbio, Hôtel des Trois Couronnes di Vevey, Grand Hotel Stockholm, Palazzo Fiuggi Wellness Medical Spa e molti altri, appartenenti a collezioni esclusive come The Leading Hotels of the World, Relais & Chateaux, Rocco Forte Hotels e Italian Hospitality Collection.

Anche il circuito dei Golf Club partner è di altissimo profilo: oltre al Circolo Golf degli Ulivi, partecipano il Circolo Golf Ugolino di Impruneta, Villa d’Este di Montorfano, Fioranello Golf Club di Roma, Golf Club Garlenda, Golf Club Padova, Parco de’ Medici, Parco di Roma, Golf Club Verona e Bellosguardo di Vinci. Questa rete testimonia la volontà di creare sinergie e opportunità di co-marketing tra le eccellenze del settore.

Numerose le aziende sponsor che arricchiscono l’evento con premi e omaggi: Bike and Golf, Daphné Sanremo, EndORfine, Jessica Tua Flower Stylist, La Spiaggetta dei Balzi Rossi, MC2 Saint Barth, Mei S.r.l., Olio ROI, Ristorante Umami, Selecta S.p.A., The Mall Sanremo e Trentini Hardwood Putters.

Sabato 25 ottobre, nella cornice esclusiva del Royal Hotel Sanremo, si terrà la cena di Gala con la partecipazione di giocatori, ospiti e partner. Durante la serata verranno presentati gli sponsor e sorteggiati i primi premi. Domenica 26, al termine della gara, si svolgerà la cerimonia di premiazione con brindisi di bollicine, seguita dal sorteggio dei premi rimanenti.

Il Royal Golf Challenge si conferma così non solo come una competizione sportiva di alto livello, ma come un evento capace di celebrare l’eleganza, la passione per il golf e l’eccellenza dell’ospitalità italiana e internazionale. Un appuntamento imperdibile per gli amanti del green e del lifestyle.