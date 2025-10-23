Cultura e musica, torna la rassegna letteraria "Camporosso tra le righe" (Foto e video)

Sette appuntamenti culturali e musicali da novembre a dicembre andranno in scena nella sala Mario Saredi nel palazzo comunale di Camporosso . Torna anche quest'anno "Camporosso tra le righe" , una rassegna letteraria che si inserisce nel calendario delle manifestazioni autunnali proposte dal Comune in collaborazione con il Club per l'Unesco di Sanremo e alla scuola Music-Arte di Camporosso.

"Si tratta della terza edizione della nostra rassegna letteraria, che ci consente di confermare il nostro impegno per la diffusione della cultura e della letteratura riguardante soprattutto il nostro territorio" - fa sapere l'assessore al Turismo e Manifestazioni Rosella Gastaldo che questa mattina ha presentato gli eventi insieme a tre rappresentanti del Club per l’Unesco di Sanremo - "Un'occasione per condividere importanti momenti di riflessioni su diversi argomenti: attualità, storia, salute e la crescita personale. Gli incontri, a ingresso libero, andranno in scena da novembre a dicembre alle 16.30 nella sala Mario Saredi nel Comune e saranno animati da intermezzi musicali. Gli autori saranno otto e saranno affiancati da altrettanti relatori".

"Abbiamo proposto quattro libri" - sottolinea Ersilia Ferrante del Club per l'Unesco di Sanremo - "Non è la prima volta, già l'anno scorso abbiamo avuto questa collaborazione. Il risultato è stato direi molto buono. Oltre alla presentazione dei libri vi saranno intermezzi musicali della scuola Music-Arte di Camporosso".

Il primo appuntamento sarà sabato 8 novembre alle 16.30 con "I truffatori" di Sandro Soleri. I relatori, per l'occasione saranno Ciro Esse e Marco Innocenti. Sabato 15 novembre, invece, Francesca Sensini presenterà "Afrodite viaggia leggera" con Ersilia Ferrante, che sarà la relatrice. Sabato 22 novembre Silvana Roselli illustrerà "Velluto grigio" con la relatrice Maria Teresa Roselli mentre sabato 29 novembre Roberto Negro parlerà de "Il male dentro".

La rassegna proseguirà a dicembre. Sabato 6 vi sarà Maurizio De Santis con "Cibo per star bene". I relatori saranno Elena Pellegrini e Gianfranco De Mori. Sabato 13 dicembre Donatella Lauria presenterà "La tela dell'anima", sabato 20 dicembre Antonio Damele parlerà de "L'armatura d'oro" mentre Sandro Salsi illustrerà "In viaggio con Rumi".