RC Auto, in Liguria premi in crescita ma nella nostra provincia i prezzi calano, i dati di settembre

Segugio.it ha pubblicato i dati di settembre 2025 relativi all’andamento dei premi RC Auto in Italia, evidenziando una sostanziale stabilizzazione a livello nazionale, ma con differenze significative tra le regioni. In media, nel Paese, il costo dell’assicurazione RC Auto si attesta a 486,53 euro, in aumento del +3,5% rispetto a settembre 2024. Dopo i forti rincari tra il 2022 e il 2024, il mercato sembra avviarsi verso un equilibrio, seppur su livelli ancora elevati.

La Liguria si conferma tra le regioni più care per l’RC Auto: il premio medio è di 499,98 euro, quindi circa 13 euro in più rispetto alla media italiana. Rispetto a un anno fa, l’aumento regionale è stato del +8,25%, ben superiore al dato nazionale. A pesare sul risultato sono soprattutto le province di Genova e La Spezia, dove i rincari superano l’8% e il 10% rispettivamente. Tuttavia, la situazione non è uniforme su tutto il territorio.

La provincia di Imperia si distingue come l’unica in Liguria a registrare una diminuzione dei premi RC Auto rispetto al 2024: -2,41% su base annua.

Un risultato in controtendenza rispetto alle altre aree della regione, dove invece si registrano aumenti diffusi. Questo calo, seppur contenuto, rappresenta un segnale positivo per gli automobilisti imperiesi, che beneficiano di un contesto assicurativo più stabile. L’analisi di Segugio.it non indica il valore preciso del premio medio per Imperia, ma sottolinea chiaramente che è l’unica provincia ligure a mostrare un andamento in discesa.

Savona è la provincia con i prezzi più bassi della regione: 401,50 euro in media, nonostante un aumento del +7,87% in un anno. Genova, invece, resta la più cara: 535,51 euro di premio medio, con un rincaro dell’+8,79%. A La Spezia si registra l’aumento più forte, pari al +10,42%.

In Liguria, come nel resto d’Italia, i giovani Under 25 continuano a pagare le tariffe più alte: 1.095,02 euro in media per una polizza RC Auto, contro i 412,82 euro degli over 60, la fascia che spende meno.