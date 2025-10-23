 / Cronaca

Allerta truffe telefoniche, Asl 1 Imperiese mette in guardia i cittadini: “Non rispondete agli SMS sospetti”

Segnalati messaggi fraudolenti che invitano a contattare numeri sconosciuti: l’Azienda Sanitaria non chiede dati né denaro

La Asl 1 Imperiese segnala tentativi di truffe telefoniche ai danni di concittadini residenti nel territorio di Asl1: “Si tratta di un messaggio sms inviato da un numero di cellulare (vedi foto) nel quale si invita l'utenza a telefonare ad un numero per comunicazioni che la riguardano. Si invitano i cittadini a non dare alcun seguito a tali richieste e a informare le forze dell'ordine. Si ribadisce che l'Azienda Sanitaria non invia sms e non esegue telefonate di questo tenore, oltre a non richiedere dati personali e sensibili e invio di denaro”.

