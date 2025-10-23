Antonio Parolini di Arte Imperia alla guida di EURHONET: una nomina ligure per il network europeo dell’edilizia sociale

Durante l’Assemblea Generale di EURHONET – European Housing Network a Bari, l’Amministratore Unico di Arte Imperia, Antonio Parolini, è stato nominato nuovo presidente della rete europea che riunisce enti e aziende attivi nell’edilizia residenziale pubblica e sociale. EURHONET, con sede a Bruxelles, rappresenta una piattaforma strategica per discutere politiche abitative, innovazione e rigenerazione urbana, favorendo il dialogo tra i principali operatori europei del settore.

“Sono orgoglioso di questo incarico – ha dichiarato Parolini – Eurhonet è una rete europea di enti che gestiscono alloggi sociali e pubblici. Il suo obiettivo è favorire la collaborazione tra i membri per lo scambio di buone pratiche, lo sviluppo di nuove soluzioni abitative e la formazione del personale, affrontando temi come l’edilizia sostenibile, l’integrazione sociale e l’innovazione nei servizi per gli inquilini”. La nomina di Parolini segna un momento importante per l’Italia e per la Liguria, portando l’esperienza di Arte Imperia al centro del dibattito europeo sulle politiche abitative e sulla rigenerazione urbana. L’iniziativa offre l’opportunità di condividere esperienze e modelli innovativi, rafforzando la cooperazione tra operatori del settore in tutta Europa.







