Ventimiglia, lunga coda e ore d'attesa: caos allo sportello di Rivieracqua

Lunga coda e ore d'attesa allo sportello di Rivieracqua a Ventimiglia. Scoppia così il caos. E' successo questa mattina nel palazzo comunale, l'ex tribunale, in piazza XX Settembre.

Tantissime persone, di ogni fascia d'età, dalle sei del mattino si sono messe ordinatamente in coda per essere ricevute dall'operatore dello sportello, aperto al pubblico tre giorni a settimana: il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle 9 alle 12. Essendo tante le persone, provenienti non solo da Ventimiglia ma anche dai comuni limitrofi, alcuni presenti esasperati dall'attesa hanno alzato la voce e così è stato necessario l'intervento della polizia locale e dell'assessore ai Servizi Sociali Milena Raco per calmare gli animi e riportare l'ordine.

I presenti hanno lamentato il fatto che lo sportello chiude senza ricevere tutte le persone in coda che sono così costrette a tornare un'altra volta. Una situazione che si ripete ogni volta: alcune persone erano, infatti, già venute più volte, chi tre, chi cinque ma c'era anche chi era venuto addirittura dieci volte, facendosi sempre ore di coda, senza mai essere ricevuti. Le lamentele sono state ascoltate da un rappresentante del Comitato difesa acqua pubblica che ha anche distribuito ai presenti un volantino da inviare a Rivieracqua con su scritto: "Come utente del servizio idrico integrato imperiese, gestito dalla vostra società, a gestione pubblica, chiediamo che non venga applicato nessun aumento di stipendio per i vertici dell'azienda, sospensione immediata di riscossione, solleciti, messa in mora, per le fatturazioni del 22/23; ricalcolo per i conguagli 22/23 già incassati; gestione della società nel rispetto della carta dei servizi rispettando il principio fondamentale di trasparenza, efficienza, gentilezza verso gli utenti. Rispettando la volontà popolare espressa con il referendum del 2011 per una condizione societaria pubblica. Il soggetto privato deve favorire tutto questo e non trarne vantaggi economici. No alla repressione o intimidazione, cosa che abbiamo riscontrato con stupore in un vostro recente comunicato, sulla libertà d'espressione e diritto a contestare una fattura ritenuta ingiusta. Questo non lo accettiamo".