Sanremo: nuovo via libera definitivo del Tar di Genova alla fornitura di lampade a led, respinto un altro ricorso

Dopo oltre due anni di contenziosi e rallentamenti, arriva un nuovo e definitivo via libera alla fornitura delle lampade a led per l’illuminazione pubblica di Sanremo. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria, Sezione Prima, si è infatti nuovamente pronunciato respingendo il ricorso presentato dalla ditta Gds Lighting di Vicenza, contro la determinazione dirigenziale con cui il Comune aveva affidato la fornitura di apparecchi di illuminazione equipaggiati con sorgente a LED, destinati a sostituire i vecchi impianti in ambiente urbano, per un importo complessivo di 828.871,48 euro IVA inclusa.

Il ricorso mirava all’annullamento dell’affidamento e alla condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno, quantificato in 215.000 euro oltre IVA, o, in alternativa, al subentro della società ricorrente nell’appalto. Il Tar ha tuttavia respinto integralmente tutte le richieste, confermando la legittimità dell’operato del Comune e la correttezza dell’aggiudicazione. Il Collegio ha inoltre disposto la condanna della società ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del Comune di Sanremo, liquidate in 5.000 euro, oltre le maggiorazioni di legge. Con questa decisione, depositata dopo la memoria integrativa del 17 settembre 2025, il Tribunale ha posto fine a una vicenda che aveva già conosciuto un primo capitolo lo scorso luglio, quando il Tar aveva respinto l’istanza cautelare, consentendo all’Amministrazione matuziana di procedere con il cronoprogramma dei lavori.

Il progetto, finanziato con fondi Por-Fesr per l’efficientamento energetico, prevede un investimento complessivo di 2,4 milioni di euro per la sostituzione progressiva delle lampade tradizionali con sistemi a led di ultima generazione, capaci di garantire un notevole risparmio energetico e una migliore qualità della luce.

Attualmente Sanremo conta circa 12.000 punti luce, dei quali 2.000 già a led. Con il completamento dell’appalto, i corpi illuminanti a basso consumo saliranno a 7.000 unità, segnando un passo avanti decisivo verso una città più sostenibile, moderna e attenta ai consumi.