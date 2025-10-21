Consiglio comunale a Pompeiana: all'ordine del giorno miglioramento dell'habitat di prateria arida mediterranea con fioriture di orchidee

L’Amministrazione Comunale di Pompeiana rende noto che è stata convocata una seduta straordinaria del Consiglio Comunale per domani alle 17 presso la sede municipale. La seduta, come di consueto, sarà pubblica, consentendo ai cittadini di assistere ai lavori dell’assemblea.

L’ordine del giorno prevede la trattazione di importanti punti di carattere finanziario, programmatico e ambientale:

- Ratifica della deliberazione della Giunta Comunale n. 28 del 26 agosto 2025, adottata ai sensi dell’art. 175, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, relativa alla variazione al bilancio di previsione finanziario 2025/2027.

- Aggiornamento del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2025/2027 e dell’Elenco annuale dei lavori 2025, nonché del Programma triennale di beni e servizi 2025/2027, in conformità all’art. 37 del D.Lgs. 36/2023.

- Variazione al bilancio di previsione finanziario 2025/2027 ai sensi dell’art. 175, comma 2, del D.Lgs. 267/2000.

- Proroga delle convenzioni relative al progetto ambientale “Azioni di ripristino ambientale - miglioramento dell'habitat di prateria arida mediterranea con fioriture di orchidee – azioni di conservazione della fauna mediterranea e delle specie a distribuzione mediterraneo-occidentale – miglioramento delle reti ecologiche e riduzione della frammentazione (rinaturalizzazione di un invaso artificiale)” nel sito Natura 2000 IT1315922 - Pompeiana.

Il progetto, ammesso a finanziamento nell’ambito del bando “SIMBIOSI – Insieme alla natura per il futuro del pianeta” promosso dalla Fondazione Compagnia di San Paolo, è identificato con il CUP C92F22000830005 e noto con l’acronimo RIHAB Pompeiana.