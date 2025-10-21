 / Attualità

21 ottobre 2025

Corteo per la pace dalla scuola Andrea Doria al solettone sud, cambia la viabilità a Vallecrosia

Previsti la sospensione della circolazione veicolare, il divieto di sosta e di transito

Cambia la viabilità a Vallecrosia per consentire lo svolgimento, in totale sicurezza, di un corteo per la pace.

E', infatti, prevista la sospensione della circolazione veicolare al momento del passaggio del corteo dalle 9:45 del 29 ottobre. Il corteo partirà dalla scuola Andrea Doria e giungerà al solettone sud transitando lungo via Roma e sulla SS1.

E', inoltre, previsto il divieto di sosta con rimozione forzata dalle 8.30 sino alle 13 del 29 ottobre sul solettone sud, dove vi sarà anche il divieto di transito dalle 9.15 sino alla fine della manifestazione.

Elisa Colli

