Corteo, canti e laboratori creativi: l'istituto comprensivo A. Doria organizza una marcia della pace

In marcia per la pace. A Vallecrosia l'istituto comprensivo A. Doria mercoledì 29 ottobre organizzerà una marcia della pace che coinvolgerà l'intera comunità scolastica: dirigenza, docenti, alunni di tutti gli ordini e plessi e collaboratori scolastici.

La partenza del corteo è prevista per le 9:45 dalla scuola. I partecipanti transiteranno, attraversando via A. Doria, su via Roma e giungeranno fino alla pista di pattinaggio sul solettone sud, dove, al termine del corteo, si svolgeranno dei canti e due laboratori creativi per realizzare opere collettive a tema pace.

"In un momento storico in cui l'umanità è attraversata da guerre, ingiustizie e violenza, gli insegnanti in quanto educatori sentono il dovere di continuare a diffondere, coltivare e annaffiare semi di pace. Bambine e bambini, ragazze e ragazzi sono gli adulti di domani e, la scuola, ha il compito fondamentale di formare cittadini capaci di costruire un futuro migliore" - fanno sapere dall'istituto comprensivo A. Doria - "Consapevoli che il corteo potrà causare rallentamenti al traffico lungo il percorso, si invitano tutti i cittadini a comprendere l'importanza del messaggio che si vuole trasmettere. Se doveste essere rallentati, vi chiediamo di dedicare quel momento a un pensiero di pace!".