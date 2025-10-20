Badalucco, furto nella notte al tabaccaio di piazza principale: rubate decine di stecche di sigarette

Notte di paura nel cuore del paese. Ignoti hanno preso di mira la tabaccheria di Francesca Rossi, in via Marco Bianchi proprio di fronte al Municipio di Badalucco, forzando il cancello d’ingresso e mandando in frantumi la porta a vetri. Il furto, avvenuto tra la tarda serata di ieri e le prime ore di stamattina, ha provocato danni ingenti sia alla struttura che alla merce.

Secondo una prima ricostruzione, i ladri avrebbero agito in pochi minuti, riuscendo a portare via decine di stecche di sigarette e altri generi di valore custoditi dietro al bancone. A dare l’allarme sarebbero stati alcuni residenti, che nella notte hanno sentito rumori sospetti provenire dalla zona del centro. I malviventi sono entrati, prima rompendo l'inferriata e, quindi, la porta a vetri d'ingresso.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Stazione di Badalucco, che hanno effettuato i rilievi e avviato le indagini. Gli inquirenti stanno visionando le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti in piazza per cercare di individuare i responsabili o eventuali veicoli utilizzati per la fuga.