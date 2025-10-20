Riprendono domani pomeriggio le lezioni di Geopolitica e Globalizzazione all’Unitre di Ventimiglia

Domani alle 15.30 riprendono, presso la sede dell’Unitre di Ventimiglia in Via Sottoconvento, le lezioni del corso di Geopolitica e Globalizzazione tenute dal professor Giancarlo Memmo, appuntamento ormai consolidato per l’Università delle Tre Età. Per l’anno accademico 2025/2026, il docente propone un nuovo percorso di riflessione sulle trasformazioni del mondo contemporaneo, articolato – come da tradizione – in due distinti momenti didattici.

Nel primo semestre, gli incontri avranno un taglio più esperienziale e interdisciplinare: attraverso la visione e discussione di frammenti cinematografici, gli allievi saranno guidati a esplorare il tema del transumanesimo, interrogandosi sul confine tra forme di vita umana e nuove forme di esistenza. Il percorso prenderà avvio con il film documentario Il mio amico in fondo al mare, che racconta l’amicizia tra il naturalista Craig Foster e un polpo nella foresta di alghe sudafricana. Seguiranno due capolavori della fantascienza: Blade Runner di Ridley Scott, con i celebri androidi della serie Nexus 6, e 2001: Odissea nello spazio di Stanley Kubrick, dominato dalla figura enigmatica di HAL 9000.

A partire da febbraio 2026, nel secondo semestre, le lezioni assumeranno un carattere più teorico, concentrandosi sulle alternative al paradigma economico dominante. Il professor Memmo guiderà gli studenti alla scoperta del concetto di “economia del dono”, modello che si pone come riflessione critica rispetto all’economia di mercato e che apre nuovi scenari legati al cosiddetto “terzo settore”.

Al termine del corso, gli allievi riceveranno in omaggio il saggio del docente Economia del dono, gli spazi di gratuità all’epoca dell’economia di mercato (Pasquale d’Arco editore), distribuito al simbolico “prezzo” di un dono a una persona della propria vita sociale – un gesto concreto per introdurre nella quotidianità la cultura della gratuità. Tutti i materiali didattici in formato PDF saranno disponibili QUI. Le iscrizioni per allievi e uditori verranno perfezionate con l’assistenza dei tutor didattici dell’Unitre.