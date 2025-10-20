Il Sestiere Burgu e la Compagnia dei Balestrieri di Ventimiglia alla commemorazione del marchese di Savona

Il Sestiere Burgu e la Compagnia dei Balestrieri di Ventimiglia partecipano alla commemorazione del marchese di Savona Bonifacio del Vasto, nel 900° anniversario dalla sua dipartita, a Clavesana , sito storico dei Grimaldi. L'evento è stato organizzato ieri, domenica 19 ottobre, dal Comitato per la tutela del patrimonio e delle tradizioni dell’Associazione Internazionale Regina Elena Odv con il patrocinio del consiglio regionale del Piemonte, della Provincia di Cuneo e del comune di Clavesana.

"Dopo la santa messa celebrata da don Antonio Calandri nella chiesa parrocchiale della Madonna della Neve, i partecipanti si sono trasferiti nella frazione Capoluogo, dove nella sala degli stemmi dell’antico municipio, si è tenuta una solenne cerimonia" - fanno sapere il Sestiere Burgu e la Compagnia dei Balestrieri di Ventimiglia - "Per l'occasione ha inviato un messaggio di saluto il ministro della Difesa Guido Crosetto".

Il Comitato per la tutela del patrimonio e delle tradizioni del sodalizio ha conferito uno speciale attestato di benemerenza al comune di Clavesana, alla Cantina Clavesana e all’Associazione Langhe, Calanchi e Marchesato. "E' stato un onore aver partecipato all'evento alla presenza di diverse autorità: Bruno Terreno, sindaco di Clavesana; Fabio Mottinelli, sindaco di Ceva; Flavio Borgna, sindaco di Cerretto Langhe; Sergio Bruno, sindaco di Erli; Marco Giachello, vicesindaco di Farigliano; Giovanna Sandri, vicesindaco di Roddi; Silvia Molino, assessore alla Cultura di Castelvecchio di Rocca Barbena; Mattia Clerico, assessore di Bastia Mondovì, e Christian Rocco, consigliere di Novello. Eravamo presenti insieme ad altri gruppi storici: il neo-ricostituito gruppo storico di Clavesana; 'La Gente di Nichilinum del Medioevo', impersonata dal Gruppo Storico Conte Occelli; 'Antico Castello dei Parpaglia' di Candiolo e 'I Signori di Rivalba' di Castelnuovo Don Bosco".