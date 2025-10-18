CNA Imperia forma i professionisti del futuro: ultimi posti per il corso igienico-sanitario di novembre!

Sei un tatuatore o piercer e vuoi lavorare in regola, in totale sicurezza e nel rispetto delle normative? CNA Imperia dà il via a una nuova edizione del Corso Igienico-Sanitario, un percorso formativo indispensabile per ottenere l’idoneità obbligatoria prevista dalla Regione Liguria (DGR n. 787/2008, n. 831/2009 e DGR 593/2023).

⚠️ Ultimi posti disponibili!

📅 Inizio corso: Novembre

📍 Sede: CNA Imperia – Via Bartolomeo Asquasciati 12, Sanremo

💡 Un Percorso Completo e Professionale

Durata: 30 ore (20 di teoria + 10 di pratica)

Date: 6, 13, 20, 24, 27 novembre – dalle 14:00 alle 20:00

Esame finale: 4 dicembre

Presenza obbligatoria: minimo 90% delle ore totali

Durante il corso, i partecipanti approfondiranno tutti gli aspetti legati all’igiene, alla sicurezza e alla corretta gestione dell’attività, con un approccio pratico e concreto, pensato per chi lavora ogni giorno a contatto diretto con le persone.

Superato l’esame, riceverai un attestato riconosciuto ufficialmente dalla Regione Liguria: il tuo pass per esercitare legalmente e con competenza.

🧠 Perché scegliere CNA Imperia?

I docenti, esperti del settore, ti guideranno passo dopo passo tra teoria e simulazioni pratiche, per farti acquisire le competenze necessarie a operare in modo sicuro e professionale.

Le esercitazioni si svolgeranno in ambienti attrezzati, per permetterti di sperimentare da subito le corrette procedure igienico-sanitarie.

💬 Le parole di Luciano Vazzano, Segretario Territoriale CNA Imperia

“Formarsi è la chiave per distinguersi. Questo corso non è solo un requisito di legge: è un segno di rispetto verso la propria professione e verso i clienti.

Operare con competenze certificate significa garantire sicurezza, qualità e fiducia, oltre a contribuire alla lotta contro l’abusivismo che danneggia chi lavora seriamente.”

🔗 Iscriviti Subito!

Non lasciare che i posti si esauriscano: entra a far parte dei professionisti qualificati che operano nel rispetto delle regole e della salute di tutti.

📞 0184 500309

📧 centroassistenza@im.cna.it

CNA Imperia – da sempre al fianco degli artigiani e dei professionisti del benessere, per promuovere formazione, sicurezza e qualità.