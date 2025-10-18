Sanremo: associazioni denunciano possibili avvelenamenti di alberi nel centro città, indagini in corso

Le Associazioni Comitato P.A.T. (Paesaggio Alberi Territorio) e Italia Nostra Sanremo Taggia “Libereso Guglielmi” tornano a richiamare l’attenzione sulla gestione del verde urbano nella città dei fiori, denunciando ritardi, scarsa trasparenza e decisioni che – a loro dire – metterebbero a rischio il patrimonio arboreo cittadino. Lo hanno fatto nei giorni scorsi chiedendo nuovamente un intervento del comune.

Oltre ai numerosi tagli di alberi segnalati negli ultimi mesi, ci sarebbero episodi sospetti di avvelenamento di piante in diverse zone del centro cittadino. Alcuni alberi presenterebbero fori sul tronco che farebbero temere l’inserimento di sostanze tossiche in grado di comprometterne la salute o provocarne la morte. Le segnalazioni sono già state inoltrate alle autorità competenti e, secondo quanto si apprende, sarebbero in corso accertamenti da parte degli inquirenti per verificare l’origine dei danneggiamenti e l’eventuale responsabilità di persone o soggetti coinvolti.

Per evitare ulteriori controversie, i firmatari rilanciano la proposta di istituire un “Garante del Verde e del Suolo”, un organo indipendente e qualificato che possa vigilare sulla gestione del patrimonio arboreo, valutare le perizie e proporre soluzioni tecniche alternative. Le associazioni ribadiscono l’invito all’Amministrazione comunale ad avviare un dialogo costruttivo, per trasformare la gestione del verde urbano in un bene comune condiviso, elemento essenziale della vivibilità e dell’identità di Sanremo.