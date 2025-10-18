Incidente a Carpasio durante il Sanremo Leggenda: pilota trasferito in elicottero a Pietra Ligure

Attimi di paura nella serata di sabato lungo il percorso del Rallye Sanremo Leggenda, dove l’equipaggio numero 228 è rimasto coinvolto in un incidente durante la prova speciale in zona Carpasio–Montalto. Secondo quanto appreso, l’auto avrebbe riportato danni significativi.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorsi: la Croce Rossa di Imperia con un mezzo di soccorso di base e l’elisoccorso Grifo 01 di Albenga. Il pilota, rimasto ferito, è stato stabilizzato sul posto e trasferito in elicottero all’ospedale di Pietra Ligure per accertamenti.

La direzione gara ha sospeso temporaneamente la competizione per consentire le operazioni di soccorso e la rimozione del veicolo, con un ritardo complessivo di circa novanta minuti sulla tabella di marcia.