Sanremo:“Lo Spartito in giallo” accende il Casinò

Domenica 19 ottobre alle ore 17.30 il Teatro dell’Opera del Casinò di Sanremo ospiterà “Lo Spartito in giallo”, uno spettacolo musicale originale che promette di coinvolgere il pubblico con una miscela irresistibile di comicità, suspense e talento vocale.

Protagonista della rappresentazione sarà il coro Skenè, diretto dalla regista e autrice Alessandra Fineo, in un evento a ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili.

La trama si apre nel giorno del concerto, quando tutto è pronto per l’esibizione, ma accade l’impensabile: lo spartito del finale è misteriosamente scomparso. Da questo imprevisto prende vita una serie di situazioni surreali e divertenti, animate da personaggi sopra le righe e da coristi che, tra una battuta e l’altra, si cimentano in indagini improbabili per ritrovare il prezioso spartito.

Il pubblico sarà trascinato in un vortice di sketch comici, freddure musicali e gag teatrali, dove il budget ridotto impone soluzioni creative come l’ingaggio di un ispettore improbabile, un tecnico luci dispettoso e un pianista insofferente.

Lo spettacolo si distingue per la sua originalità, con testi e dialoghi scritti appositamente per l’occasione e brani eseguiti dal vivo che alternano momenti di raffinata musicalità a spunti comici di grande effetto. La regia di Alessandra Fineo, artista poliedrica diplomata al Conservatorio Giovanni Paisiello di Taranto, conferisce alla rappresentazione un ritmo vivace e coinvolgente.

Fineo, cantante e attrice con collaborazioni di prestigio al fianco di Lara Fabian e con attori del calibro di Michele La Ginestra, Marco Zadra e Sergio Zecca, ha anche partecipato alla colonna sonora di “Rocky il Musical” di Luciano Cannito. Dal 2019 è direttrice artistica del Teatro Santa Francesca Romana, dove continua a promuovere progetti innovativi e di qualità.

“Lo Spartito in giallo” si presenta dunque come un appuntamento imperdibile per chi ama il teatro musicale e desidera trascorrere un pomeriggio all’insegna del divertimento intelligente e della buona musica, in uno dei luoghi più suggestivi della Riviera dei Fiori.