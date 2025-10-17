Festival 2026: primo annuncio di Carlo Conti al Tg1, 'Sanremo Giovani' sarà condotto da Gianluca Gazzoli

Sarà Gianluca Gazzoli, volto del BSMT, uno dei podcast più visti in Italia, a condurre ‘Sanremo Giovani’, l’appuntamento di dicembre con gli emergenti dal Teatro dell’Opera del Casinò. Lo ha annunciato ieri sera al Tg1 Carlo Conti, conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo.

A partire dall’11 novembre, Gazzoli sarà al timone di cinque appuntamenti in seconda serata su Rai 2, dedicati alle selezioni che porteranno due dei quattro giovani artisti a conquistare un posto sul palco dell’Ariston. Gli altri due partecipanti della categoria ‘Nuove Proposte’, come da accordi tra Rai e Comune, arriveranno invece da ‘Area Sanremo’.

Per quanto riguarda i Big in gara, la tradizione vuole che i loro nomi vengano rivelati la prima domenica di dicembre. Conti, nel corso del colloquio di ieri al tg nazionale ha lasciato intendere che potrebbe anticipare l’annuncio: “Se riesco ad anticipare, mi tolgo questa incombenza”.

“Ci vediamo a Sanremo Giovani – ha scritto Gazzoli sui suoi social - felice e onorato di accompagnare 24 giovani artisti in un percorso fatto di sogni, musica e coraggio, verso il Festival. Forse mi sentirò più un fratello maggiore, perché in fondo, quei sogni, sono quelli che continuo a inseguire tutti i giorni anche io. Grazie a Carlo Conti per la fiducia”.