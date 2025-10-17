Liguria in lutto per i tre carabinieri caduti a Castel D’Azzano

Oggi, venerdì 17 ottobre, la Regione Liguria ha voluto rendere omaggio a Valerio Daprà, Davide Bernardello e Marco Piffari, i tre carabinieri tragicamente deceduti a seguito dell’esplosione del casolare di Castel D’Azzano, nel veronese. In occasione dei funerali, previsti alle ore 16 nella Basilica di Santa Giustina a Padova, le bandiere sul palazzo della Regione in piazza De Ferrari sono state esposte a mezz’asta, in segno di lutto e rispetto.

La tragedia ha scosso profondamente l’intero Paese, e la Liguria ha voluto manifestare la propria vicinanza alle famiglie delle vittime e all’Arma dei Carabinieri, colpita da una perdita dolorosa e ingiusta. I tre militari sono morti nell’adempimento del loro dovere, servendo lo Stato con dedizione e coraggio, e il loro sacrificio non sarà dimenticato.

A nome della Giunta regionale, il presidente Marco Bucci ha espresso il cordoglio dell’intera comunità ligure: “In un giorno di lutto, tutta la Liguria si unisce al dolore delle famiglie e del corpo dei carabinieri per questa tragedia che ha causato la perdita di tre servitori dello Stato, morti nell’adempimento delle loro funzioni.”

Il gesto simbolico delle bandiere a mezz’asta rappresenta un tributo silenzioso ma potente, che unisce istituzioni e cittadini nel ricordo di chi ha perso la vita per garantire sicurezza e legalità. In questo momento di dolore, la Liguria si stringe attorno alle famiglie di Valerio, Davide e Marco, onorando la loro memoria con rispetto e gratitudine.