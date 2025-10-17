Imperia, i Vigili del Fuoco rendono omaggio ai Carabinieri caduti a Castel D’Azzano: fiori al monumento di Somaschini

Nel pomeriggio di oggi, presso la sede del Comando Provinciale dei Carabinieri di Imperia, si è svolta una cerimonia semplice ma profondamente sentita, nel segno della memoria e della solidarietà.

In occasione dei funerali di Stato dei tre militari dell’Arma dei Carabinieri tragicamente deceduti nell’esplosione di Castel D’Azzano, il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco ha voluto rendere omaggio ai Caduti con la deposizione di un mazzo di fiori presso il monumento dedicato al Vice Brigadiere M.A.V.M. Pietro Somaschini — cui è intitolata la caserma imperiese — anch’egli caduto in servizio nel lontano 1926, mentre assolveva il proprio dovere.

Alla cerimonia hanno preso parte il Colonnello Simone Martano, Comandante Provinciale dei Carabinieri, il Maggiore Luigi Grella, Comandante della Compagnia di Imperia, una rappresentanza di militari del Comando e alcuni membri della locale Associazione Nazionale Carabinieri. Il Colonnello Martano, nel ringraziare il Comando dei Vigili del Fuoco di Imperia per l’emozionante gesto, ha espresso la riconoscenza sua e di tutto il personale dell’Arma per la vicinanza dimostrata in un momento di profondo dolore:

“Desidero ringraziare il Comandante e tutti i Vigili del Fuoco di Imperia per questo toccante omaggio, così come quanti in questi giorni di lutto hanno voluto far sentire il proprio cordoglio, la propria vicinanza e il sostegno alle famiglie dei caduti e all’Istituzione tutta.” Un gesto semplice ma ricco di significato, che testimonia ancora una volta il profondo legame e il reciproco rispetto tra i Corpi dello Stato, uniti nel ricordo di chi ha sacrificato la propria vita per il servizio e la sicurezza della collettività.