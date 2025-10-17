Castel Vittorio: nuovi orari per gli uffici comunali dal 1° novembre, decisione presa dall'amministrazione

Cambiano gli orari di apertura degli uffici comunali. A partire dal 1° novembre, il Comune di Castel Vittorio adotterà un nuovo orario di servizio, approvato con delibera della Giunta Comunale n. 34 del 17 ottobre 2025, presieduta dal sindaco Gian Stefano Oddera e con la partecipazione del vicesindaco Michelangelo De Masi e dell’assessore Valentina Balbis.

La decisione, presa all’unanimità, nasce dalla constatazione che l’afflusso dell’utenza nella giornata di sabato si è notevolmente ridotto, anche grazie all’uso crescente degli strumenti digitali e della Posta Elettronica Certificata (PEC). Per questo motivo, l’Amministrazione ha ritenuto opportuno concentrare le attività dal lunedì al venerdì, garantendo comunque piena accessibilità ai cittadini.

I nuovi orari

Lunedì, Mercoledì, Giovedì e Venerdì:

Orario di servizio: 8-14.30 - Apertura al pubblico: 8.30-14 - Flessibilità: 7.30-8.30 e 14-15.

Martedì: Orario di servizio: 8-18.30 (con pausa 14–14.30) - Apertura al pubblico: 8.30-14 - Flessibilità: 7.30-8.30 e 18-19.

Gli uffici comunali resteranno chiusi il sabato, mentre per i servizi demografici sarà comunque possibile, su appuntamento, svolgere alcune pratiche nel pomeriggio del martedì (dalle 15 alle 18).

Con questo provvedimento, Castel Vittorio punta a rendere i servizi comunali più efficienti e coerenti con le abitudini dei cittadini, sempre più orientati verso una fruizione digitale e concentrata nei giorni feriali.