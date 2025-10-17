Bordighera, apertura pozzetti per infilaggio cavo: scatta il divieto di sosta in alcune vie della città

Scatta il divieto di sosta in via Arziglia, via Romana, via F. Rossi, via Garnier e via Pasteur a Bordighera dal 20 ottobre al 27 ottobre dalle 9 alle 18, escluso sabato e domenica, per consentire in sicurezza l'apertura di pozzetti inerente all'infilaggio di un cavo per la fibra ottica.
Verrà, inoltre, istituito il senso unico alternato, regolato da impianto semaforico o da movieri, nelle vie interessate ove si rendesse necessario.
Lo stabilisce un'ordinanza temporanea per la disciplina della circolazione stradale, emessa dalla polizia locale, per garantire la necessaria sicurezza del traffico, tenuto conto delle particolari caratteristiche strutturali della strada.