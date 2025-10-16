Fughe di Teatro...e di Umorismo a Bordighera torna con cinque appuntamenti (Foto e video)

La città delle palme torna a essere palcoscenico di emozioni, risate e riflessioni con la nuova stagione teatrale 2025-2026 di 'Fughe di teatro...e di umorismo a Bordighera', in programma al teatro Giancarlo Golzi del Palazzo del Parco da dicembre a febbraio. Verranno, infatti, proposi cinque appuntamenti pensati per far sorridere, riflettere ed emozionare.

Cinque fughe, appunto, dal quotidiano, cinque traiettorie diverse con un unico fio rosso: l'umorismo, il paradosso e la meraviglia. Un mosaico di linguaggi e stili, dove il teatro si fa specchio del presente e rifugio dell'anima. "Fughe di teatro...e di umorismo continua il suo successo dal 2018 nel segno dell'eccellenza artistica: interpreti di talento, pièce coinvolgenti, allestimenti scenici originali hanno connotato la stagione teatrale di Bordighera fin dalla prima edizione e l'hanno resa vero punto di riferimento" - dice il sindaco Vittorio Ingenito - "Nel corso degli anni abbiamo, infatti, visto pièce coinvolgenti, artisti di talento di livello nazionale e internazionale. Per la nostra Amministrazione investire con continuità in una rassegna di questa importanza significa non solo creare attrattività per chi ama questa forma d'arte ma soprattutto sostenere, nell'intero tessuto cittadino, il valore della cultura e investire sul futuro della città. Senza cultura, al di là del suo esprimersi in pittura, teatro o musica, no si può infatti mirare a un pieno sviluppo. Un ringraziamento va ai direttori artistici Claudia Claudiano e Angelo Giacobbe per la CMC/Nidodiragno Produzioni perché abbiamo sempre lavorato per questi fini comuni, all'assessore Melina Rodà, al consigliere Barbara Bonavia, all'ufficio turismo e cultura del comune di Bordighera, allo staff e a tutti coloro che hanno sempre lavorato per fare diventare questa stagione teatrale un punto di riferimento della provincia".

La rassegna inizierà sabato 6 dicembre. "Il calendario è molto ricco. In programma vi sono cinque spettacoli di altissimo livello" - commenta il consigliere comunale Barbara Bonavia - "Aspettiamo con entusiasmo il 6 dicembre che darà il via alla rassegna".

Una rassegna resa possibile grazie alla collaborazione tra il Comune, Claudia Claudiano e Angelo Giacobbe e l'organizzazione operativa di CMC/Nidodiragno Produzioni. "La funzione sociale in questo progetto è finalizzata a creare aggregazione. Abbiamo fatto delle scelte tecniche: il rapporto qualità e prezzo, abbiamo mantenuto un prezzo invariato e un abbonamento che prevede uno spettacolo gratuito che ha contribuito a creare un pubblico fedele" - fa sapere Claudia Claudiano - "Quest'anno la prevendita dei biglietti avverrà, oltre al consueto canale online LiveTicket.it, al botteghino dello Iat- Ufficio informazioni turistiche di Bordighera in via Vittorio Emanuele 172, gestito dalla società Vaalch di Alessandro Migliarese per conto del Comune e per la direzione di Marta Filocamo e al Teatro Giancarlo Golzi nei giorni dello spettacolo dalle 16 per gli spettacoli che iniziano alle 18 e alle 19 per lo spettacolo delle 21. Da martedì 21 ottobre a lunedì 10 novembre vi sarà la vendita degli abbonamenti che saranno in vendita prioritaria. Da martedì 11 novembre vi sarà la vendita parallela, cioè di biglietti e abbonamenti. Gli abbonamenti sono a turno fisso ovvero consentono di assistere agli spettacoli sempre dalla stessa poltrona. Per i biglietti e gli abbonamenti acquistabili in prevendita online sarà possibile utilizzare il Bonus Cultura. Rispetto alla vendita online quest'anno la biglietteria non sarà limitata a sole due ore settimanali ma si estende a quattro giorni. Ci consente di offrire un servizio ulteriore per andare incontro alle esigenze del pubblico il più possibile. La scelta dei giorni e degli orari degli spettacoli è sempre domenica alle 18, tranne il primo che sarà sabato, perché ci permette di prendere più fasce di pubblico, tra i quali i giovani. Consente, infatti, di poter continuare la serata con un aperitivo o una cena creando così ulteriore aggregazione".

"La rassegna si aprirà sabato 6 dicembre alle 21 con un tris di assi guidato da Francesco Pannofino affiancato da Francesco Acquaroli e Paolo Sassanelli nell'originalissimo Rosencrantz e Guilderstern sono morti di Tom Stoppard, ispirato ai personaggi secondari dell'Amleto, uomini che affrontano l'assurdità della vita in modo esilarante, per essendo prigionieri di un destino apparentemente tragico, tanto da trasformare la vicenda shakesperiana in una farsa divertente. Si tratta, in pratica, di uno spin-off dell'Amleto shakesperiano. Ringrazio tutti gli artisti che hanno deciso di dirottare i loro tour verso l'estremo ponente ligure perché si fidano di noi. E' un risultato che cui siamo orgogliosi" - svela Claudia Claudiano che si occupata della direzione artistica - "L'ospite successivo è l'elemento di suspence: Paolo Rossi, che continua a essere molto amato dal pubblico teatrale e televisivo. Il suo spettacolo sarà domenica 4 gennaio, nelle vacanze natalizie, con Operaccia Satirica. Paolo Rossi, in compagnia di Caterina Gabanella, psicologa sul palco, e dei musicisti Emanuele Dell'Aquila e Alex Orciari, regala uno spettacolo anarchico e stravagante, dove poesie comiche, aneddoti vissuti e classici rivisitati si mescolano in canzonacce ironiche, pungenti e irresistibili. Domenica 25 gennaio alle 18 vi sarà Totalmente incompatibili. Si vira nella comicità nonsense e attualissima di Corrado Nuzzo e Maria Di Biase, una coppia che ha spopolato negli ultimi anni, che si lancia in un nuovo progetto. Sempre in contrasto, mai in accordo, felicemente inadatti: la loro coppia esplora le differenze come fonte di forza affrontando l'incertezza del presente con il sorriso e una buona dose di follia. Si propone con uno spettacolo sull'esperienza di coppia sui generis. Domenica 8 febbraio alle 18 il teatro si fa più intimo con Ti ho sposato per allegria di Natalia Ginzburg e con Giampiero Ingrassia, Marianella Bargilli, Lucia Vasini, Claudia Donadoni e Viola Lucio. Vi sarà una commedia dolceamara in cui recuperiamo l'elemento più composito da tenere sempre presente per avere completezza. Sarà affidata all'interpretazione brillante di Giampiero Ingrassia. Una storia di coppia, di assenze e di tenerezze dove il ritmo serrato dei dialoghi si intreccia a un sottile disincanto tra rabbia e nostalgia. L'autrice del testo è amatissima non solo per il premio Strega. Il gran finale sarà domenica 15 febbraio alle 18 con un omaggio esplosivo a Dario Fo e a San Francesco: Lu santo Jullare Francesco. Sarà uno spettacolo importante ma divertente che verrà portato in scena da Ugo Dighero e che celebra il centenario della nascita del Premio Nobel e gli 800 anni dalla morte del santo di Assisi. Un monologo travolgente tra gramelot e spiritualità che restituisce al teatro la sua forza originaria: quella di raccontare il mondo con ironia, cuore e verità".

"Dove c'è una stagione teatrale vuol dire che c'è un'Amministrazione che crede a nutrire la propria anima di contenuti e di elementi preziosi per la crescita e per consolidare il proprio essere comunità. Sul piano dell'offerta turistica la rassegna ha due appuntamenti strategici perché si vuole agire sul turismo invernale. Ci accompagna alle porte del Festival di Festival tra l'inverno e la primavera" - afferma Angelo Giacobbe di CMC/Nidodiragno Produzioni - "E' una rassegna composita dove il filo rouge è il divertimento, ognuno ha forti elementi di caratterizzazione. L'ultimo evento è una nostra coproduzione, ci sono poi le celebrazioni di Dario Fo e San Francesco che uniscono diversi appuntamenti a livello nazionale. Creerà una forte pienezza sul palcoscenico. Vi sono volti delle fiction e del cinema altamente riconoscibili. Vi sarà una commedia tradizionale ma rivisitata con termini attuali e il ritorno di Paolo Rossi a Bordighera".

"E' un calendario molto interessante, possiamo vantare di avere un calendario competitivo rispetto ad altri comuni" - commenta l'assessore Melina Rodà - "Davanti a un elenco di spettacoli teatrale, quest'anno penso che andranno a tutti perché sono tutti molto belli. Solo in squadra si riesce a fare quello che vogliamo raggiungendo ottimi risultati".