Sanremo celebra i suoi centenari: la Giunta istituisce un riconoscimento ufficiale ai cittadini che compiono 100 anni

L'amministrazione di Sanremo ha approvato una nuova iniziativa dedicata ai cittadini residenti che raggiungono il traguardo dei 100 anni di età e, più in generale, a coloro che si distinguono per gesti o eventi di particolare valore simbolico e comunitario. Ha deciso di istituire un riconoscimento ufficiale, sobrio e di valore simbolico, che prevede la consegna di un omaggio celebrativo e un momento di incontro istituzionale con il Sindaco o un rappresentante del Comune.

L’obiettivo dell’iniziativa, sottolinea la delibera, è quello di valorizzare la persona e la memoria collettiva, rafforzando i legami sociali e il senso di appartenenza alla comunità sanremese. Il riconoscimento, infatti, non ha finalità di rappresentanza o promozione dell’immagine esterna dell’Ente, ma si inserisce nelle funzioni istituzionali del Comune legate alla coesione sociale, al rispetto della dignità della persona e alla promozione dei valori civici.

"Celebrare chi raggiunge i 100 anni o chi si distingue per meriti civici significa riconoscere la forza, la storia e l’identità della nostra città – ha commentato il Sindaco – Sono persone che rappresentano un patrimonio umano e morale per Sanremo, e meritano un ringraziamento pubblico e affettuoso". Gli omaggi avranno modico valore e saranno scelti nel rispetto dei criteri di sobrietà, decoro e rilevanza istituzionale. Le cerimonie potranno svolgersi in forma pubblica o riservata, a seconda delle circostanze e delle preferenze dei destinatari.

Gli omaggi simbolici (pergamena, targa o dono celebrativo) verranno consegnati in forma pubblica o riservata alla presenza del sindaco o di un rappresentante dell’amministrazione comunale. “Uno dei compiti del Comune - dichiara il vicesindaco Fulvio Fellegara – è quello di svolgere una funzione istituzionale di promozione sociale e valorizzazione della persona. Istituzionalizzando questi riconoscimenti vogliamo quindi rafforzare i legami civici e il senso di appartenenza alla comunità. Celebrare i sanremesi centenari o coloro che si sono distinti per particolari meriti sociali, vuole essere infatti un’espressione di vicinanza dell’ente alla cittadinanza”.

Con questa decisione, Sanremo sceglie di mettere le persone al centro dell’azione amministrativa, rendendo omaggio a chi rappresenta la memoria viva della città e a chi contribuisce, con il proprio impegno o la propria storia, a rafforzare il tessuto umano e solidale della comunità.