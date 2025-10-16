Consiglio comunale a Vallecrosia, la minoranza "Quando le priorità si capovolgono: l'interesse privato davanti a quello pubblico"

"Nel consiglio comunale di Vallecrosia del 15 ottobre 2025, come gruppo di minoranza 'Cittadini in Comune' abbiamo affrontato temi rilevanti per la città, soffermandoci in particolare su due questioni che riteniamo fondamentali: la sicurezza pubblica e il rispetto della normativa. Dalla discussione è emerso chiaramente come l’attuale amministrazione tenda a privilegiare interessi privati rispetto a quelli collettivi" - dicono i consiglieri comunali del gruppo consiliare Cittadini in Comune a Vallecrosia Patrizia Biancheri, Armando Biasi, Valeria Cannazzaro e Marilena Piardi.

"In particolare, abbiamo evidenziato il caso di un’ordinanza sindacale con la quale sono stati concessi parcheggi pubblici a un privato, motivando la scelta con presunte difficoltà legate alla spesa o alle manovre dei mezzi. Una decisione presa senza il coinvolgimento degli uffici competenti e soprattutto della comandante e senza un’adeguata istruttoria tecnica, che rischia di creare un pericoloso precedente e di compromettere il principio di uguaglianza tra i cittadini" - affermano.