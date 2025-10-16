Consiglio comunale a Vallecrosia, la minoranza "Quando le priorità si capovolgono: l'interesse privato davanti a quello pubblico"

"Nel consiglio comunale di Vallecrosia del 15 ottobre 2025, come gruppo di minoranza 'Cittadini in Comune' abbiamo affrontato temi rilevanti per la città, soffermandoci in particolare su due questioni che riteniamo fondamentali: la sicurezza pubblica e il rispetto della normativa. Dalla discussione è emerso chiaramente come l’attuale amministrazione tenda a privilegiare interessi privati rispetto a quelli collettivi" - dicono i consiglieri comunali del gruppo consiliare Cittadini in Comune a Vallecrosia Patrizia Biancheri, Armando Biasi, Valeria Cannazzaro e Marilena Piardi.
"In particolare, abbiamo evidenziato il caso di un’ordinanza sindacale con la quale sono stati concessi parcheggi pubblici a un privato, motivando la scelta con presunte difficoltà legate alla spesa o alle manovre dei mezzi. Una decisione presa senza il coinvolgimento degli uffici competenti e soprattutto della comandante e senza un’adeguata istruttoria tecnica, che rischia di creare un pericoloso precedente e di compromettere il principio di uguaglianza tra i cittadini" - affermano.
"Allo stesso modo, abbiamo ricordato come in passato fossero già state stanziate risorse per interventi di sicurezza e decoro urbano, come il completamento del marciapiede in via Roma (zona davanti al Tennis), oggi invece accantonati a favore di decisioni che non mettono al centro la sicurezza dei cittadini" - dichiarano - "Come gruppo di minoranza, non siamo contrari al sostegno delle attività locali, anzi: riteniamo giusto valorizzare chi investe sul territorio. Tuttavia, chiediamo che ciò avvenga nel rispetto delle regole, della trasparenza e della parità di trattamento. Per questo, invitiamo tutti i commercianti e gli imprenditori che si trovassero in situazioni analoghe a presentare richiesta al Comune, perché le opportunità pubbliche devono essere accessibili a tutti e non riservate a pochi".