Da Lucca a Sanremo: i divani leggendari di Buduàr in mostra tra ironia e matite d’autore

Villa Bottini, nel cuore di Lucca, ha aperto le sue porte l’11 ottobre 2025 a una mostra che è insieme celebrazione, rivelazione e omaggio: Catalogo dei divani leggendari – Le copertine di Buduàr messe a nudo.

Per la prima volta, i disegni originali realizzati dagli autori del magazine umoristico Buduàr vengono esposti nella loro forma più autentica, privi di sovrastrutture grafiche, così come sono nati dalle matite degli artisti. Un percorso visivo che attraversa quattordici anni di creatività, ironia e libertà espressiva, offrendo al pubblico uno sguardo diretto sull’anima illustrata della rivista.

La mostra, inserita nella rassegna Racconti nella Rete, resterà visitabile fino al 19 ottobre, per poi intraprendere un viaggio itinerante che la condurrà al Casinò di Sanremo, sede del Premio Semeria.

È proprio grazie alla collaborazione tra Lucca Collezionando, Racconti nella Rete, Graphe.it Edizioni, Il Pennino e Alessandro Prevosto Editore che questo progetto ha preso forma, trasformandosi in un evento culturale di rilievo nazionale.

Dal numero zero al numero cento, passando per gli speciali Extra, le illustrazioni vengono presentate nella loro versione integrale, spogliate delle grafiche di copertina e rese visibili nella loro essenza. Curata da Dino Aloi, Marco De Angelis e Alessandro Prevosto, con l’allestimento di Laura Lapis, la mostra si configura come una galleria sorprendente di invenzioni visive, stili, tecniche e umori. Al centro di tutto, un oggetto-simbolo: il divano. Ideato da Carlo Squillante, il divano è diventato nel tempo icona assoluta della rivista Buduàr, reinterpretato in chiave ironica, poetica, surreale o dissacrante da decine di autori.

Questa esposizione è molto più di una raccolta di immagini: è un viaggio nell’umorismo d’autore e nell’arte leggera italiana, dove ogni tavola racconta una storia, ogni tratto custodisce una risata, e ogni divano diventa leggenda.